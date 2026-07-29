"El audio es real, pero fue descontextualizado", dice abogado del comandante Sokol

El abogado del comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, aseguró que el audio difundido en las últimas horas, en el que se menciona una supuesta "vaquita" de dos millones de dólares para apartarlo del cargo, es auténtico, aunque afirmó que fue editado y difundido fuera de contexto con el objetivo de desacreditar a la autoridad policial.

"El comandante pudo haber dicho que era un audio montado, pero fue transparente y confirmó que es real. Lo que ocurrió es que fue descontextualizado de una charla doctrinaria dirigida a mayores y tenientes coroneles que cursan estudios para ascender", explicó Abel Loma.

Según el abogado, la conversación ocurrió durante una actividad académica en la Escuela Superior de Policías, donde Sokol compartía experiencias y reflexiones con quienes próximamente asumirán cargos de mayor responsabilidad dentro de la institución.

Loma explicó que, en ese contexto, el comandante mencionó información que había recibido sobre la existencia de un grupo de oficiales que presuntamente estaría reuniendo dinero para promover un cambio en la Comandancia General.

"Lo que hace el general Sokol es transmitir a ese curso una experiencia que estaba viviendo como comandante general. Le habían llegado comentarios de que existía un grupo de Mayores que estaba recaudando dinero para apoyar a un coronel que pretendía llegar a la Comandancia General, y les dijo que eso no debía ocurrir dentro de la Policía Boliviana", señaló.

Loma sostuvo que la difusión del audio forma parte de una reacción de esos sectores que se habrían visto afectados por las medidas adoptadas por el actual comandante.

"La Policía tiene mecanismos de defensa. Cuando un comandante intenta afectar intereses relacionados con la corrupción, esos grupos empiezan a generar casos, desprestigiar la gestión y buscar que el Presidente pierda la confianza en esa autoridad", aseguró.

Sobre la filtración del audio, indicó que el material divulgado corresponde únicamente a algunos minutos de una exposición que se prolongó por más de 40 minutos. "Recabaron solamente las partes que les convenían para descontextualizar completamente la charla doctrinaria y generar un daño a la gestión del general Sokol", afirmó.

En ese sentido, informó que ya inició una investigación para identificar al oficial que grabó y difundió el audio, acción que podría constituir una falta disciplinaria.

"Se investigará quién realizó la grabación y por qué la difundió. También se investigará si realmente existe ese grupo denominado 'Golden', integrado presuntamente por oficiales mayores vinculados a grupos irregulares", indicó.

Añadió que la ausencia de un verdadero plan de carrera para policías y suboficiales favoreció durante años ese tipo de estructuras internas. "Muchos comandantes manejaban la Policía como si fuera una empresa propia y decidían quién iba a determinados cargos. Eso es precisamente lo que el general Sokol intenta cambiar", sostuvo.

Durante la entrevista también se refirió a la denuncia presentada por el vicepresidente Edmand Lara contra el comandante general, asegurando que Sokol responderá ante las instancias correspondientes y ejercerá plenamente su derecho a la defensa.

"En un Estado de derecho corresponde ejercer el derecho a la defensa. El general Sokol presentará todos sus descargos y aclarará cada una de las observaciones que se le hacen", indicó.

Finalmente, Loma descartó que el comandante general esté evaluando renunciar a su cargo y aseguró que continuará al frente de la institución mientras mantenga la confianza del presidente.

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