¿Cómo estará el clima hoy? Revisa el pronóstico del Senamhi para este miércoles

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que para este miércoles 29 de julio se prevén cielos despejados y poco nubosos en gran parte del país, además de temperaturas bajas en el occidente y un ambiente cálido en las regiones orientales.

De acuerdo con el reporte oficial, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables y no se esperan lluvias significativas en la mayor parte del territorio nacional.

Occidente continuará con temperaturas bajo cero

En el occidente boliviano persistirán las bajas temperaturas propias de la temporada invernal.

La Paz: entre 3°C y 21°C , con cielos poco nubosos.

El Alto: mínima de -4°C y máxima de 17°C .

Oruro: entre -3°C y 19°C , con cielos despejados.

Potosí: temperaturas entre -2°C y 22°C, sin probabilidad de lluvias.

Valles tendrán una jornada estable

En la región de los valles se pronostican cielos despejados y temperaturas agradables durante el día.

Cochabamba: entre 5°C y 33°C .

Sucre: mínima de 6°C y máxima de 25°C .

Tarija: temperaturas entre 4°C y 31°C.

El oriente registrará las temperaturas más altas

En los departamentos orientales predominarán los cielos poco nubosos y un ambiente cálido.

Santa Cruz: entre 23°C y 32°C .

Trinidad: mínima de 22°C y máxima de 35°C , sin lluvias.

Cobija: cielos nubosos y temperaturas entre 21°C y 37°C, la máxima más alta prevista para la jornada.

El Senamhi recomienda a la población mantenerse informada a través de los reportes oficiales, especialmente en las regiones donde las bajas temperaturas continúan durante las primeras horas del día.

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