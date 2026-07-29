El dólar oficial continúa al alza y marca un nuevo valor en Bolivia

El Banco Central de Bolivia (BCB) fijó para este miércoles 29 de julio el Tipo de Cambio Oficial en Bs 11,80 por dólar. Con este nuevo valor, se presenta un incremento de veintiséis centavos en comparación con la pasada jornada, donde su valor se hallaba en los Bs 11,54. De esta manera, la divisa estadounidense alcanza oficialmente cifras mayores a los Bs 11 otra semana más.

En contraste, el mercado paralelo registró una cotización distinta. Según el portal dolarboliviahoy.com, el dólar se ubica en Bs 11,87 para la compra y Bs 11,81 para la venta.

En la jornada anterior, la misma plataforma reportó una cotización de Bs 11,66 para la compra y Bs 11,61 para la venta.

Aunque el mercado paralelo opera fuera del sistema financiero regulado, sus cotizaciones siguen siendo utilizadas como referencia por distintos actores económicos. Entretanto, el nuevo Tipo de Cambio Oficial será publicado diariamente por el BCB conforme al régimen de tipo de cambio flexible.

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