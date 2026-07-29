El exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, pasó la noche en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), en la ciudad de La Paz, luego de prestar su declaración ante el Ministerio Público dentro de la investigación por el denominado caso de la 'gasolina basura'.

La exautoridad fue aprehendida el martes y permanece bajo custodia policial mientras la Fiscalía continúa con las actuaciones investigativas y define su situación jurídica. En las próximas horas se prevé que el caso sea puesto en conocimiento de un juez cautelar, quien determinará las medidas que correspondan.

Investigan presunto incumplimiento de deberes

Medinaceli es investigado por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, en el marco de las pesquisas por la importación y comercialización de combustible de mala calidad que, según datos oficiales, provocó miles de reclamos de propietarios de vehículos en el país.

La orden de aprehensión fue emitida por la Fiscalía tras una denuncia presentada por la diputada de Libre, Lissa Claros, a la que posteriormente se sumaron como denunciantes Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y el Viceministerio de Transparencia y Seguridad Jurídica.

Espera la definición de su situación jurídica

Tras prestar su declaración informativa, el exministro fue trasladado nuevamente a dependencias de la Felcc, donde permaneció durante la noche a la espera de que el Ministerio Público determine los siguientes pasos dentro del proceso.

Se prevé que en las próximas horas la Fiscalía defina si solicita la aplicación de medidas cautelares y remite el caso ante una autoridad judicial.

Dejó el cargo en medio de la crisis de combustibles

Mauricio Medinaceli ejerció como ministro de Hidrocarburos desde el 9 de noviembre de 2025 hasta el 22 de abril de 2026, cuando dejó el cargo en medio de la crisis por el abastecimiento de combustibles que afectó a distintas regiones del país.

Un día después, el presidente Rodrigo Paz designó como nuevo ministro a Marcelo Blanco, con la instrucción de garantizar el suministro de combustibles y elaborar una nueva normativa para el sector.

El origen del caso

La investigación se desarrolla por la comercialización de combustible en mal estado que generó, hasta finales de junio, más de 70.000 reclamos de conductores que reportaron daños en sus vehículos.

En febrero, YPFB informó que se detectó la presencia de residuos de goma y manganeso en tanques de almacenamiento de gasolina, situación que habría alterado la composición del combustible.

Posteriormente, el Gobierno implementó un mecanismo de compensación para los afectados y la estatal petrolera reforzó los controles de calidad, además de ejecutar la limpieza de tanques y exigir nuevos parámetros a los proveedores.

En junio, la aseguradora estatal Unibienes informó que las compensaciones por los daños ocasionados por el combustible alcanzaron 13,1 millones de dólares, tras atender más de 70.000 reportes de propietarios de vehículos.

Mientras continúan las investigaciones, la situación jurídica de Mauricio Medinaceli será definida por las autoridades judiciales en las próximas horas.

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