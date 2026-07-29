La Gestora anuncia la fecha del pago de pensiones de julio

La Gestora Pública informó que jubilados y beneficiarios podrán cobrar la renta correspondiente a julio desde este sábado en más de 40 entidades financieras habilitadas en todo el país.

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo informó que el pago de pensiones correspondiente a julio de 2026 estará disponible desde el 1 de agosto en todo el territorio nacional.

Los jubilados y beneficiarios podrán realizar el cobro en más de 40 entidades financieras habilitadas, de acuerdo con el comunicado difundido por la institución.

La Gestora recordó que el pago se realiza en cumplimiento del Decreto Supremo N.º 0822, que establece que las pensiones deben ser canceladas entre el primer y el séptimo día del mes siguiente.

Cronograma de pago de pensiones 2026

La entidad también publicó las fechas previstas para el pago de las rentas correspondientes a los siguientes meses:

Pensión de julio: 1 de agosto

Pensión de agosto: 1 de septiembre

Pensión de septiembre: 1 de octubre

Pensión de octubre: 3 de noviembre

Pensión de noviembre y aguinaldo: 1 de diciembre

Pensión de diciembre: 2 de enero de 2027

Cobro disponible a nivel nacional

La Gestora señaló que la habilitación de diferentes entidades financieras busca facilitar el acceso de los beneficiarios al pago de sus pensiones y evitar desplazamientos prolongados.

Asimismo, recomendó a jubilados y derechohabientes revisar con anticipación las fechas establecidas y acudir a los puntos de pago autorizados con su documentación correspondiente.

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