Una visita al penal de Palmasola terminó en tragedia la tarde del martes, luego de que una mujer fuera asesinada por su pareja, un privado de libertad, quien posteriormente se quitó la vida dentro del recinto penitenciario.

La víctima fue identificada como Heimy Guzmán, de 35 años, comerciante de profesión y sin antecedentes policiales. Su cuerpo fue encontrado junto al de Constantino Baldiviezo, interno del penal, en una habitación del pabellón cuatro (PC-4), cuando concluía el horario de visitas.

De acuerdo con la información preliminar, fueron efectivos policiales quienes, durante el recuento rutinario de los privados de libertad, advirtieron que ambos permanecían en el interior del ambiente. Al ingresar, encontraron a la mujer sin signos vitales y al interno también fallecido.

Las primeras investigaciones apuntan a que Baldiviezo habría estrangulado a su pareja y posteriormente se habría quitado la vida. El cuerpo de la mujer presentaba visibles marcas de violencia, entre ellas lesiones por golpes y signos de estrangulamiento.

Tras el hallazgo, personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) se trasladó hasta el penal para realizar el levantamiento legal de los cuerpos e iniciar la investigación.

Los cuerpos fueron trasladados hasta la morgue judicial, donde se practicarán las autopsias de ley que permitirán esclarecer la causa del hecho.

Se conoció además que Constantino Baldiviezo se encontraba con detención preventiva por un proceso de feminicidio en grado de tentativa y violencia familiar o doméstica. Según información preliminar, dentro del recinto penitenciario desempeñaba funciones como pastor.

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