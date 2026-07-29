Solidaridad con sabor: El Mañanero celebra el Día Internacional de las Alitas de Pollo compartiendo con las familias del Hospital Oncológico

Las fechas gastronómicas también pueden transformarse en una oportunidad para ayudar. Este miércoles 29 de julio, con motivo del Día Internacional de las Alitas de Pollo, el programa matutino El Mañanero de la Red Uno de Bolivia decidió trasladar las celebraciones fuera del set de televisión para llevar un plato de comida y un momento de alivio a quienes más lo necesitan.

El equipo periodístico y de producción se movilizó hasta las afueras del Hospital Oncológico de Santa Cruz, un punto de la ciudad donde a diario decenas de familias enfrentan duras batallas médicas y largas horas de espera.

Un desayuno diferente frente a la adversidad

El equipo del canal sorprendió a las personas apostadas en los ingresos del nosocomio repartiendo alitas de pollo crujientes, acompañadas de sus tradicionales papas recién cocidas.

El gesto fue recibido con profunda gratitud por pacientes y familiares, muchos de los cuales habían llegado al lugar en horas de la madrugada y aún se encontraban en ayunas debido a las filas para conseguir turnos de atención o laboratorios.

"Estoy desde las cinco y media de la mañana. Muchas gracias, de verdad está muy rico. Ya estaba con mucha hambre", relató una madre de familia mientras recibía su porción junto a su pequeño hijo.

Otro de los ciudadanos que esperaba en las puertas del hospital destacó la iniciativa del medio de comunicación: "Llegué a las seis de la mañana. Muchas gracias por venir el Día de las Alitas, lo vamos a disfrutar mucho. Un saludo muy grande al canal".

El poder de la empatía

La actividad no solo sirvió para saciar el hambre de quienes aguardaban a la intemperie, sino que también generó un ambiente de cercanía y sonrisas en un entorno habitualmente marcado por la preocupación. Ninguno de los presentes se quedó sin su ración, logrando que la efeméride internacional de este popular platillo tuviera un sentido profundamente solidario en la capital cruceña.

Con esta acción, El Mañanero reafirma su compromiso social, demostrando que detrás de la pantalla existe un equipo dispuesto a salir a las calles para tenderle la mano a la población en los momentos que más cuenta.

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