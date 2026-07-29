Alcalde Saavedra revela "mafia" en Recaudaciones y un daño de Bs 570 millones

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, presentó en las últimas horas los resultados finales de la auditoría al sistema de recaudaciones tributarias. La investigación desnudó un esquema fraudulento que operaba desde el interior del municipio y que le provocó un perjuicio económico superior a los 570 millones de bolivianos a la urbe cruceña.

El periodo auditado abarca desde el año 2021 hasta abril de 2026, coincidiendo con el tramo final de la gestión del exalcalde Johnny Fernández, quien, según confirmó el actual burgomaestre, ya ha sido denunciado formalmente ante el Ministerio Público por este caso.

"Deshicimos una mafia"

Con un tono enérgico, la primera autoridad municipal calificó el sistema detectado como una red criminal organizada que desangraba los recursos públicos diariamente mediante la alteración y disminución ilegal de las tasas tributarias.

"Lo que nosotros hemos hecho es deshacer una mafia que estaba instalada en este lugar, donde se le robaba a Santa Cruz todos los días. El tamaño del robo es de 570 millones de bolivianos y nuestra obligación es recuperar ese dinero que tanta falta le hace a la ciudad", aseveró Saavedra.

Para dimensionar la gravedad del desfalco, el alcalde comparó el monto defraudado con obras civiles de alto impacto: "Con 570 millones de bolivianos se pudieron construir 50 módulos educativos o 25 hospitales de segundo nivel", enfatizó.

Adicionalmente, Saavedra aclaró que la cifra actual corresponde únicamente a los impuestos sobre bienes inmuebles, y adelantó que en los próximos días se destaparán las auditorías correspondientes a patentes comerciales y vehículos, por lo que el daño económico global podría ser considerablemente mayor.

Plan de rescate: Condonación temporal de multas hasta el 31 de agosto

Como principal medida de contingencia para reponer los fondos evadidos, el Gobierno Autónomo Municipal anunció la apertura de un proceso extraordinario de regularización tributaria que entrará en vigencia a partir de este miércoles y se extenderá hasta el 31 de agosto.

Durante este periodo de gracia, los 22.000 contribuyentes cuyos inmuebles figuren con cobros alterados podrán acudir a las oficinas municipales para saldar el monto omitido a través de planes de pago especiales, quedando completamente exentos del cobro de multas o intereses.

La advertencia: Muro de la vergüenza y cárcel a partir de septiembre

Pese a las facilidades otorgadas para la regularización voluntaria, el alcalde lanzó un ultimátum definitivo para quienes pretendan mantener el beneficio de las rebajas ilegales.

Por el momento, y para resguardar el debido proceso, la Alcaldía publicará únicamente los números de registro de los inmuebles observados. Sin embargo, la estrategia cambiará drásticamente una vez vencido el plazo estipulado.

"No es la intención del Gobierno Municipal seguirle un proceso a nadie, pero sí recuperar recursos que pertenecen a todos los cruceños. A partir del 1 de septiembre publicaremos con nombre y apellido los datos de los evasores que no hayan corregido su situación y continuaremos con las acciones legales penales", advirtió severamente Saavedra.

En paralelo a las acciones contra los civiles beneficiados, la municipalidad anunció que en las próximas horas se harán públicas las severas medidas administrativas y penales en contra de los funcionarios internos que digitaron y facilitaron el fraude desde los sistemas informáticos de la Alcaldía.

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