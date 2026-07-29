Tránsito: Minibuses continúan realizando trameaje en el centro paceño

El tramaje de minibuses que cubren la ruta entre la Ceja de El Alto y Villa Fátima persiste en el centro de La Paz. Un recorrido realizado en inmediaciones de la avenida Mariscal Santa Cruz y la calle Sagárnaga evidenció que varios vehículos interrumpen su trayecto antes del destino final y regresan hacia El Alto.

Recorridos incompletos y dobles rutas

Según el reporte, los conductores aprovechan la ausencia de personal de Tránsito durante las primeras horas de la mañana para subir por la rampa de una jardinera, realizar un giro en U y volver a la ciudad de El Alto, incumpliendo el recorrido establecido y obligando a los usuarios a cancelar otro pasaje para continuar su viaje.

Desde el estudio, además, se planteó la instalación de cámaras de vigilancia y la aplicación de multas económicas como una alternativa para sancionar a los conductores que incumplen sus rutas y reducir esta práctica que continúa afectando diariamente a los pasajeros.

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