Interpol mantiene vigente el sello rojo contra Nemesia Achacollo

La Interpol confirmó que el sello rojo emitido contra la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, continúa activa. El director nacional de Interpol Bolivia, coronel Juan Carlos Basualdo, señaló que la alerta permanece vigente y puede ejecutarse en cualquiera de los 196 países que integran la organización.

Alerta internacional sigue en vigor

Según la autoridad policial, la notificación fue solicitada por la justicia boliviana y se mantendrá activa mientras no exista una resolución judicial que disponga su levantamiento. Basualdo precisó que el registro continúa vigente dentro del sistema internacional de cooperación policial.

Investigación por el caso Fondo Indígena

Achacollo es investigada por presuntas irregularidades en la administración del extinto Fondo Indígena, proceso en el que la Fiscalía amplió las investigaciones y la convocó a declarar en calidad de sindicada. El caso está relacionado con el presunto manejo irregular de recursos públicos destinados a proyectos para organizaciones campesinas e indígenas.

Cooperación internacional

La Policía recordó que una notificación roja no constituye una orden de captura internacional, sino un mecanismo mediante el cual Interpol solicita a sus países miembros localizar y detener provisionalmente a una persona requerida por la justicia, mientras se tramitan los procedimientos legales correspondientes, como una eventual extradición.

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