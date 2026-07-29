Autor del robo a un banco es chileno y aseguró que usó el dinero para deudas

La Policía Boliviana presentó al hombre acusado de protagonizar un robo agravado en una entidad financiera ubicada en la zona de Equipetrol, en Santa Cruz. Según las investigaciones, el hombre ingresó armado al banco, redujo al guardia de seguridad y se llevó Bs 28.600 en efectivo.

El comandante departamental de la Policía, David Gómez, informó que el aprehendido fue identificado como Rodrigo Alejandro Carrasco González, de 50 años y de nacionalidad chilena.

De acuerdo con el informe policial, el hombre ingresó al banco con el rostro cubierto por un pasamontañas y una gorra. Antes de ingresar al área de cajas, redujo al guardia de seguridad que se encontraba en el acceso principal y realizó un disparo de arma de fuego hacia el techo para intimidar a las personas presentes.

"Se observa a un sujeto que se encontraba cubierto con pasamontañas y una gorra, logra ingresar al banco, reduce al guardia de seguridad en la puerta y realiza un disparo de arma de fuego hacia el tumbado. Posteriormente se constituye al sector de la caja 1 y 2, saca una bolsa de color verde y obliga a las cajeras a que pongan el dinero que se encontraba en las cajas", explicó Gómez.

Las investigaciones permitieron ubicar al sospechoso en el condominio San Andrés, donde efectivos ejecutaron un operativo que culminó con su aprehensión en el departamento 201.

"En el momento de la aprehensión se encontraron los elementos que habría utilizado para cometer este delito. Dentro de ellos se encontró un revólver calibre 22 y la suma de mil bolivianos", indicó el comandante.

Según la declaración brindada por el propio aprehendido, el resto del dinero robado ya había sido utilizado para pagar deudas personales.

"Ante la entrevista de este sujeto, mencionó que el resto del dinero lo habría pagado de manera inmediata porque tiene varias deudas que cumplir", dijo Gómez.

Mira la programación en Red Uno Play