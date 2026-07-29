Luego de la aprehensión del exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, por el caso de la gasolina desestabilizada, su esposa salió en su defensa y destacó su trayectoria profesional, mientras la exautoridad permanece en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Medinaceli pasó la noche en la Felcc

Medinaceli fue aprehendido tras prestar su declaración informativa ante la Fiscalía y deberá enfrentar una audiencia de medidas cautelares en las próximas horas.

"Mi esposo es un gran profesional, una persona técnica, es una persona íntegra; él es un patriota porque ha venido a este país a construir lo que tantos años había planificado", afirmó su esposa.

Continúa caso gasolina desestabilizada

Asimismo, señaló que el exministro se encuentra afectado por la investigación que enfrenta.

"Está muy triste, un poquito decepcionado, pero está bien", agregó.

La Fiscalía investiga a Medinaceli por presuntos hechos vinculados al caso de la gasolina desestabilizada, mientras continúa el proceso para definir su situación jurídica.

Mira la programación en Red Uno Play