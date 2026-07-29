Toxicóloga alerta sobre el peligro de los gases liberados por incendio en fábrica de pinturas

El incendio registrado en una fábrica de pinturas no solo representa un riesgo por las llamas, sino también por la exposición a gases y partículas tóxicas que pueden afectar la salud.

La médica especialista en toxicología clínica, Banny Zelada, recomendó a la población evitar permanecer en las zonas cercanas al siniestro y acudir a un centro de salud ante cualquier síntoma.

La especialista explicó que la combustión de pinturas y solventes libera múltiples sustancias químicas peligrosas que pueden no tener olor ni color. Según indicó, estos contaminantes ingresan al organismo principalmente por inhalación, aunque también pueden afectar por contacto con la piel.

"Estamos expuestos a múltiples sustancias químicas que, al quemarse, generan vapores y gases que no tienen olor ni color. Son muy tóxicos, sobre todo por la exposición inhalatoria y también cutánea", explicó.

La especialista advirtió que los grupos más vulnerables son los niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con enfermedades respiratorias crónicas y quienes padecen alergias, ya que pueden presentar irritación, tos, crisis respiratorias o complicaciones pulmonares.

"Puede ocurrir que inicialmente no haya síntomas y que estos aparezcan 24 horas después, especialmente con afectación pulmonar e incluso riesgo de edema pulmonar", indicó.

Frente a esta situación, la toxicóloga insistió en que la principal medida de protección es evacuar la zona y evitar la exposición durante al menos 24 horas, mientras continúan las labores de control del incendio y posteriormente se realiza la limpieza del área afectada.

También recomendó que las empresas y viviendas cercanas limiten el contacto con el humo y las partículas suspendidas para reducir el riesgo de intoxicación.

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