El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, reconoció que el audio filtrado que generó polémica es auténtico, aunque aseguró que fue difundido de manera parcial y fuera de contexto. La autoridad explicó que el contenido corresponde a una exposición interna orientada a sensibilizar al personal policial sobre la lucha contra la corrupción.

"Son cortes que se han hecho y me parece que se debería escuchar todo el audio para entender de qué se trata, de una charla doctrinaria que las hago permanentemente (...) para que podamos todos juntos luchar contra la corrupción", manifestó Sokol.

Presuntos vínculos con redes de corrupción

Respecto a las referencias sobre presuntas redes de poder, cobros ilegales y un supuesto grupo denominado "Golden Boys", el comandante señaló que la información surgió de reportes y rumores que aún no han sido corroborados.

"Se está investigando. No tengo nombres, no sé si realmente existe este grupo (...) estamos tratando de obtener elementos probatorios", afirmó.

Asimismo, indicó que la Policía también investiga quién filtró la grabación, al considerar que la difusión del audio constituye un hecho ilegal y una falta disciplinaria.

Cruces con Edmand Lara

Sokol también respondió a los cuestionamientos del vicepresidente Edmand Lara, quien pidió su destitución e investigación, y aseguró que continuará al frente de la institución mientras así lo determinen las autoridades.

"Yo no me aferro al cargo (...) lo que sí quisiera es dejar una institución sólida, firme y con normativa que reduzca al mínimo las posibilidades de hechos de corrupción", sostuvo.

Mira la programación en Red Uno Play