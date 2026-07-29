Operativo policial desarticula banda de atracadores en El Alto

Una banda criminal que operaba presuntamente en la ciudad de El Alto fue desarticulada por la Policía durante un operativo realizado en El Alto, cerca de la avenida Santa Fe. En el inmueble intervenido fueron aprehendidas seis personas, cinco hombres y una mujer, además de secuestrar armas de fuego, dinero y otros elementos que serán investigados.

De acuerdo con el reporte policial, en el domicilio se encontraron dos armas de fuego, uniformes y prendas utilizadas presuntamente para hacerse pasar por trabajadores de instituciones o autoridades, además de una importante cantidad de dinero y documentos que apuntan a la posible falsificación de billetes.

Vecinos del sector expresaron su preocupación y señalaron que desde hace varios meses observaban movimientos sospechosos en el inmueble, donde ingresaban y salían vehículos durante la noche.

“Han encontrado armas, uniformes de Epsas, uniformes de Coca-Cola y otras ropas; ese era su modus operandi”, relató el presidente de la zona, quien ingresó al domicilio después de la intervención policial.

Los habitantes también denunciaron que los ocupantes del inmueble habrían generado temor en el barrio y pidieron mayor presencia policial para garantizar la seguridad de las familias que viven en el sector.

Una banda de atracadores con varios crímenes

Durante el operativo, la Policía encontró aproximadamente Bs 200.000 y presume que parte del dinero estaría relacionado con un atraco ocurrido horas antes en otro domicilio de la ciudad de El Alto, donde se habría sustraído cerca de Bs 70.000.

Además, los investigadores no descartan que esta organización esté vinculada con otros hechos delictivos registrados en la urbe alteña, como robos a domicilios, atracos y robo de vehículos.

El caso continúa en investigación mientras la Policía realiza la recolección de pruebas para establecer el grado de participación de los seis aprehendidos y determinar si existen más integrantes de la organización criminal.

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