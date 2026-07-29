El plan secreto de 'El Padrino' boliviano: así burlaban controles con brujería y fechas estratégicas

La caída de una organización dedicada al tráfico internacional de cocaína dejó al descubierto una estrategia que combinaba planificación, logística transfronteriza y hasta rituales de brujería. Detrás de la estructura estaba un hombre conocido como 'El Padrino', señalado por las autoridades argentinas como el líder que dirigía toda la red desde Cochabamba, Bolivia.

La investigación de la Gendarmería Nacional Argentina reveló que la organización no movía la droga al azar. Cada envío era cuidadosamente programado para aprovechar momentos en los que los controles podían disminuir o la atención pública estuviera concentrada en otros acontecimientos.

Según la pesquisa, los cargamentos salían preferentemente durante feriados nacionales o cuando jugaba la Selección Argentina, una estrategia con la que buscaban reducir el riesgo de ser detectados en las rutas y puestos de control.

El operativo que permitió desarticular parte de la organización comenzó el 27 de julio, cuando gendarmes interceptaron un vehículo sobre la Ruta Nacional 9, en Jujuy. Tras una inspección con escáneres y perros antinarcóticos descubrieron un doble fondo en el tablero y los zócalos del automóvil, donde estaban ocultos 58 paquetes con 61,5 kilos de cocaína.

Pero el hallazgo más llamativo apareció junto a la droga: pequeños altares con fotografías de personas fallecidas, patas de gallina y otros elementos utilizados en rituales esotéricos. Los investigadores sostienen que estas prácticas eran promovidas por 'El Padrino', quien creía que los cargamentos quedarían "protegidos" y pasarían inadvertidos ante los controles de seguridad.

De acuerdo con la investigación, el presunto capo no solo financiaba estas ceremonias, sino que también coordinaba desde Cochabamba toda la logística del narcotráfico. Definía cuándo salían los cargamentos, qué rutas clandestinas utilizar, qué vehículos emplear y mantenía comunicación permanente con los integrantes de la organización mediante mensajes codificados.

La cocaína ingresaba a Argentina por pasos ilegales cercanos a Casira, en la frontera con Bolivia, para luego ser acopiada en Jujuy y distribuida hacia otras provincias argentinas.

Las pesquisas también determinaron que un interno alojado en un penal federal de Salta colaboraba con la coordinación de la logística desde prisión, mientras otros miembros de la organización cumplían funciones como transportistas, enlaces fronterizos e incluso presuntos informantes vinculados a fuerzas de seguridad.

El operativo concluyó con cinco personas detenidas, el secuestro de 61,5 kilos de cocaína, el decomiso de 45 vehículos presuntamente relacionados con el patrimonio de la organización y la búsqueda de tres prófugos, mientras las autoridades continúan investigando el alcance de la red que, presuntamente, era dirigida desde Cochabamba por el hombre conocido como 'El Padrino'.

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