Los tres atracos registrados el lunes en distintos puntos de Cochabamba dejaron un librecambista fallecido, tres personas heridas y generaron alarma en la población. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) inició las investigaciones para identificar a los responsables y establecer si existe relación entre los hechos.

El director departamental de la Felcc, Erick Peralta, informó que los investigadores analizan cámaras de seguridad, vehículos utilizados, rutas de escape y horarios para determinar si los delitos fueron ejecutados por una misma organización criminal.

“En este tipo de hechos se vincula cada uno de los casos, se revisan las movilidades que utilizaron para escapar y los horarios para ver si corresponden a la misma organización criminal. Eso se investiga de manera científica y técnica, y toma tiempo”, explicó.

Sin embargo, aclaró que hasta el momento no existen elementos que relacionen a los grupos que participaron en los diferentes atracos.

Casa de cambio: Policía espera a la víctima para fortalecer la investigación

El primer hecho ocurrió en una casa de cambio ubicada en la avenida Melchor Pérez, donde dos sujetos armados ingresaron al lugar y redujeron a la trabajadora para sustraer dinero y un teléfono celular.

Las cámaras de seguridad muestran que uno de los delincuentes llegó en una motocicleta e ingresó al negocio, donde se encontraba su cómplice. Tras cometer el robo, ambos huyeron del lugar.

Peralta informó que la Policía acudió al inmueble, pero no logró encontrar a la víctima ni obtener una denuncia formal.

“En el caso del asalto a la casa de cambio, la víctima no se apersonó. Se fue a buscar al inmueble; estaba cerrado, y se habló con el propietario para iniciar la investigación con base a las imágenes”, indicó.

El jefe policial explicó que la investigación puede avanzar al tratarse de un delito de acción pública, pero remarcó que la declaración de la víctima es fundamental para obtener mayores elementos.

Atraco en Sacaba: investigan vehículo usado en la fuga

El segundo hecho ocurrió en la zona de El Castillo de Sacaba, donde tres delincuentes interceptaron a una librecambista y le arrebataron un chaleco con dinero en dólares, euros y bolivianos.

La víctima señaló que fue seguida hasta su domicilio y que los atacantes escaparon en un taxi blanco.

Peralta informó que se realizaron registros en el lugar y que se coordina con Diprove para identificar el vehículo utilizado.

Caso del librecambista asesinado: la investigación con mayor avance

El tercer hecho ocurrió frente a la Terminal de Buses de Cochabamba, en la avenida Ayacucho, donde un librecambista fue atacado a balazos cuando trasladaba una mochila con dinero.

Según la investigación preliminar, dos sujetos intentaron arrebatarle la mochila. Durante el forcejeo, la víctima recibió varios disparos y murió en el lugar. Los delincuentes huyeron sin lograr llevarse el dinero.

El ataque también dejó a tres personas heridas. Peralta afirmó que este caso concentra la mayor atención de la Policía debido al impacto social y a los indicios recolectados.

“Este es el hecho más lamentable porque hubo un deceso. Sin embargo, es la investigación más profunda que estamos haciendo por el impacto social que tuvo. Se colectaron varios indicios en el lugar, versiones y se pudo determinar el lugar por donde huyeron los delincuentes”, explicó.

La autoridad policial indicó que las cámaras de seguridad muestran la participación de dos personas, aunque existen testimonios que mencionan a un tercer implicado.

“Se conoce que han participado dos personas en la comisión del delito, que se las ve en cámaras, pero las declaraciones de testigos dicen que son tres. Nosotros nos abocamos a lo que se conoce: dos personas”, afirmó.

Mochila tenía dos armas involucradas en el caso

Sobre la mochila encontrada en el lugar del hecho, Peralta informó que los análisis preliminares establecieron que las vainas halladas corresponden a proyectiles calibre 9 milímetros.

“Las vainas encontradas corresponden a 9 milímetros”, señaló. Además, aclaró que el arma encontrada dentro de la mochila no fue utilizada durante el ataque.

“La pistola automática hallada en la mochila no fue utilizada en el lugar del hecho. El arma utilizada fue otra, con la que huyeron los asaltantes”, explicó.

Según el director de la Felcc, en este caso existen dos armas: una utilizada para disparar contra la víctima y otra que estaba en la mochila y que no llegó a ser empleada.

Otros datos claves

Respecto al fallecimiento del librecambista, el jefe policial señaló que la víctima se resistió al robo y que los delincuentes utilizaron la violencia durante el ataque.

“Quizá no hubiera ocurrido el lamentable hecho si es que no se hubiera resistido a soltar el dinero. Él ha preferido perder la vida a dejar el dinero”, afirmó.

También cuestionó que una persona transporte grandes cantidades de dinero sin medidas de protección.

“Llama la atención que una persona estaba con semejante cantidad de dinero sin custodia o solo. Manejamos otras hipótesis, pero eso se irá aclarando durante la investigación”, indicó.

Finalmente, sostuvo que la Policía trabaja para garantizar la seguridad ciudadana, aunque pidió mayor prevención personal.

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