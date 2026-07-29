Sin tregua contra las llamas: Más de 200 bomberos trabajan desde ayer en el Parque Industrial de Santa Cruz

Una verdadera emergencia de seguridad se vive en el Parque Industrial de la capital cruceña. Un voraz incendio estructural consumió una fábrica de pinturas, movilizando a todas las autoridades locales y departamentales en un operativo que ya supera las 15 horas de trabajo ininterrumpido.

Desde tempranas horas de la tarde de ayer, el fuego cobró fuerza debido a la naturaleza de los materiales almacenados, lo que obligó a activar de inmediato un Sistema de Comando de Incidentes en coordinación con la Policía Boliviana.

Combustibles y gases tóxicos complican las tareas de mitigación

El secretario municipal de Seguridad Ciudadana, Paulo Viruez, brindó un reporte detallado desde la zona del desastre y explicó la alta complejidad técnica a la que se enfrentan los equipos de rescate debido al tipo de materia prima de la empresa.

"El combustible que está ardiendo se encuentra en una zona de almacenamiento de disolventes que tiene la empresa para su producción. Por las características del evento, no podemos sofocar este tipo de fuego únicamente con agua; necesitamos retardantes y espumas especiales", señaló la autoridad municipal.

Viruez también alertó sobre el peligro invisible del siniestro: la alta toxicidad del humo.

"Como vemos en el lugar, hay bastantes gases y vapores que han sido emanados de forma tóxica por la característica misma de los productos. Esto nos ha obligado a evacuar algunas de las zonas y áreas circundantes a la fábrica", detalló.

Perímetro de seguridad y llegada de espuma química

Para salvaguardar la integridad física de los ciudadanos, las autoridades dispusieron un cierre total de vías en un radio de 200 metros a la redonda del epicentro del fuego. Se ha hecho un llamado urgente a la población para respetar los cordones de seguridad y no entorpecer las labores de emergencia.

Hasta el momento, el despliegue humano e institucional incluye:

Personal en línea de fuego: Alrededor de 200 bomberos trabajando en turnos desde el día de ayer.

Unidades de respuesta: Cerca de 12 equipos desplegados entre bomberos voluntarios e institucionalizados.

Apoyo logístico: Arribó al lugar un cargamento especial de espuma química, insumo crítico que se empleará en las próximas horas para sofocar finalmente las llamas y neutralizar los reactivos químicos.

La ardua labor continúa en el Parque Industrial y las autoridades municipales aseguran que no descansarán hasta declarar el incendio como completamente liquidado y seguro para la población circundante.

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