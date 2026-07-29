Bomberos ya utilizaron más de 300 mil litros de agua para contener incendio en fábrica de pinturas

Los bomberos continúan trabajando para sofocar el incendio registrado en una empresa del Parque Industrial de Santa Cruz, donde llevan aproximadamente 15 horas de labores ininterrumpidas para controlar las llamas.

El responsable de Bomberos, Carlos Canaviri, explicó que las unidades cuentan con equipos básicos para atender este tipo de emergencias, como trajes estructurales, equipos de respiración autónoma y vehículos de extinción; sin embargo, señaló que existen limitaciones por la falta de equipos especializados.

“Tenemos el equipo básico, pero aún así no son suficientes, tomando en cuenta que en su mayoría son vehículos con menor capacidad de agua. Nos ha hecho falta el tema de vehículos nodrizas para poder hacer el abastecimiento”, indicó Canaviri.

El bombero señaló que también se requiere equipamiento especializado como vehículos con mayor presión y caudal, carros escala para ataques aéreos y cámaras térmicas que permitan una mejor evaluación del incendio.

Respecto al uso de espuma para controlar el fuego, explicó que las unidades de emergencia tuvieron que recurrir al apoyo de la empresa afectada para contar con este insumo, debido a que los cuerpos de primera respuesta no disponen de grandes cantidades.

Según el informe, en el lugar existen alrededor de 20 tanques que contienen sustancias como etanol, tolueno, aguarrás y gasolina, cuya mezcla dificultó la efectividad de la espuma utilizada para sofocar las llamas.

“Los ductos han generado una mezcla de estos combustibles o materiales, lo cual ha dificultado que la espuma pueda ser totalmente eficiente”, detalló Canaviri.

Ante esta situación, los bomberos aplicaron una nueva estrategia que consiste en dejar que el combustible comprometido termine de combustionar de manera controlada. Informaron que cerraron entre nueve y diez válvulas de los tanques para evitar que continúe la alimentación del fuego.

Hasta el momento, los equipos de emergencia utilizaron aproximadamente 300 mil litros de agua y entre 2 mil y 3 mil litros de espuma para combatir el incendio, mientras continúan las labores en el área afectada.

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