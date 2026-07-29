Alcaldía cruceña busca recuperar credibilidad tras crisis interna, afirma Walthy Egüez

Walthy Egüez fue posesionado como nuevo jefe del Departamento de Fortalecimiento Institucional y Autonomías del municipio de Santa Cruz de la Sierra. La nueva autoridad aseguró que una de sus primeras tareas será recuperar la confianza de las instituciones que dejaron de trabajar con la Alcaldía y fortalecer los servicios para la población.

Explicó que ya inició gestiones con universidades con las que anteriormente existían convenios, con el objetivo de reactivar proyectos de investigación y planificación que puedan beneficiar a la ciudad.

Egüez cuestionó el estado en el que encontró la administración municipal y afirmó que existen varias áreas que requieren atención inmediata, entre ellas el mantenimiento de calles, limpieza de canales e infraestructura urbana.

“El municipio, lastimosamente hay que decirlo, todo está mal. Todos abandonaron la gestión; se dedicaron a lo que sabemos. Anoche denunció el alcalde como robaban, por ejemplo, en tema de las recaudaciones”, manifestó.

Según la autoridad, la Alcaldía enfrenta una complicada situación económica con una deuda acumulada y un déficit mensual que limita la ejecución de obras y servicios.

“Se ha encontrado un municipio con 2.700 millones de bolivianos de deuda y un hueco que tenemos todos los meses cerca de 90 millones”, sostuvo.

Ante este panorama, señaló que la actual gestión busca reducir gastos internos para priorizar recursos destinados a las necesidades de la población.

“No hay caja chica en ninguna dirección, no tenemos ni para invitar un café, nos estamos reduciendo al mínimo, imprimimos en papel reciclado y estamos utilizando mucho la documentación digital para hacer ahorro en los gastos”, explicó.

El funcionario también aseguró que se trabaja en la recuperación de la infraestructura urbana, con procesos de contratación para la limpieza de canales y trabajos de bacheo.

Sobre la pérdida de credibilidad de la Alcaldía, Egüez responsabilizó a anteriores administraciones por el deterioro institucional y afirmó que la nueva gestión busca recuperar la confianza ciudadana.

“Desde el momento en que comenzaron a manejar mal las cosas, desde el momento en que se dedicaron a robar, a saquear los recursos del municipio y a olvidarse de atender a la gente”, afirmó.

Asimismo, indicó que la gestión municipal se ha propuesto un plazo inicial de cuatro meses para avanzar en la atención de emergencias y realizar ajustes internos.

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