El transporte pesado nacional e internacional se reunirá en un ampliado este miércoles para analizar la crisis de abastecimiento de diésel y definir nuevas acciones ante las dificultades que atraviesa el sector. Desde Santa Cruz, los dirigentes anunciaron que llevarán propuestas para buscar alternativas frente a la falta de combustible.

Marcelo Cruz, dirigente del transporte pesado, explicó que una de las propuestas será permitir que empresas o personas con disponibilidad de dólares puedan importar diésel con facilidades tributarias, como una medida temporal para atender la demanda del país.

"Se debe permitir que surtidores, empresas o cualquier persona que tenga disponibilidad de dólares pueda importar diésel, pero libre de gravamen arancelario, libre de IVA", señaló.

El dirigente aclaró que esta medida no representa una solución definitiva, sino una alternativa para enfrentar la emergencia mientras se busca una reforma estructural en el sector.

"La solución estructural pasa por una modificación de la Ley de Hidrocarburos, que tiene que permitir principalmente la inversión privada y la seguridad jurídica de empresas internacionales que vengan a invertir", afirmó.

Cruz cuestionó que, pese al levantamiento de la subvención a los combustibles, el abastecimiento de diésel no haya mejorado como esperaba el transporte pesado.

Según el dirigente, la escasez afecta a gran parte del transporte y otros sectores productivos que dependen del combustible. Estimó que entre el 50% y 60% de las unidades a nivel nacional están perjudicadas porque los conductores deben pasar varios días esperando en los surtidores.

"No se puede estar siete días de la semana, tres o cuatro días esperando los surtidores", manifestó.

El ampliado nacional definirá la posición del transporte pesado y las posibles medidas que asumirá el sector ante la falta de combustible, el deterioro de carreteras y los problemas que afectan al traslado de carga en el país.

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