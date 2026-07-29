El fuego vuelve a encender las alarmas: 1.048 focos de calor activan vigilancia en Bolivia

Las autoridades advierten que las altas temperaturas, los vientos y la vegetación seca aumentan el riesgo de que estos puntos puedan convertirse en incendios forestales.
29/07/2026 10:00
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Bolivia inicia este miércoles 29 de julio bajo alerta ambiental tras registrarse 1.048 focos de calor en las últimas 24 horas, según el reporte actualizado del monitoreo nacional hasta las 08:00.
El departamento de Santa Cruz continúa siendo la región con mayor afectación, concentrando la mayor cantidad de registros y manteniéndose como el principal punto de atención para los equipos de emergencia y las autoridades ambientales.
Santa Cruz encabeza la lista de departamentos afectados
Además de Santa Cruz, también se reportan focos de calor en:
La Paz
Beni
Pando
Cochabamba
Estas regiones permanecen bajo seguimiento debido a las condiciones climáticas que podrían favorecer la propagación del fuego.
Factores como:
Altas temperaturas.
Fuertes vientos.
Vegetación seca.
Incrementan la posibilidad de que un punto de calor pueda evolucionar hacia un incendio de mayor magnitud.
Un foco de calor no siempre significa incendio
Las autoridades recuerdan que un foco de calor no representa necesariamente un incendio forestal activo.
Se trata de anomalías térmicas detectadas mediante sistemas satelitales, que deben ser verificadas en terreno por los equipos especializados.
Estos registros pueden corresponder a:
Incendios forestales.
Quemas no controladas.
Chaqueos.
Quemas autorizadas.
Otras fuentes de calor.
Equipos mantienen vigilancia permanente
Los organismos de respuesta continúan con el monitoreo para evitar que pequeños focos puedan transformarse en incendios de gran escala que afecten:
Bosques.
Comunidades.
Áreas protegidas.
Las autoridades piden a la población no realizar quemas y reportar cualquier columna de humo o actividad sospechosa.
Ciudadanía puede seguir las alertas en tiempo real
La población puede consultar la situación nacional mediante el Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB), plataforma que permite conocer:
Focos de calor detectados.
Incendios y quemas activas.
Municipios y departamentos afectados.
Áreas protegidas bajo riesgo.
Información geográfica y forestal.
Línea habilitada para denunciar incendios
Las personas pueden reportar incendios forestales, quemas descontroladas o columnas de humo mediante la línea: 64210076
Las autoridades recomiendan brindar:
Ubicación exacta.
Referencias cercanas.
Fotografías o videos desde una distancia segura.
También recuerdan que la población debe evitar acercarse a las llamas o ingresar a zonas con humo intenso sin equipos adecuados.
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