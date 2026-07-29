El fuego vuelve a encender las alarmas: 1.048 focos de calor activan vigilancia en Bolivia

Bolivia inicia este miércoles 29 de julio bajo alerta ambiental tras registrarse 1.048 focos de calor en las últimas 24 horas, según el reporte actualizado del monitoreo nacional hasta las 08:00.

El departamento de Santa Cruz continúa siendo la región con mayor afectación, concentrando la mayor cantidad de registros y manteniéndose como el principal punto de atención para los equipos de emergencia y las autoridades ambientales.

Santa Cruz encabeza la lista de departamentos afectados

Además de Santa Cruz, también se reportan focos de calor en:

La Paz

Beni

Pando

Cochabamba

Estas regiones permanecen bajo seguimiento debido a las condiciones climáticas que podrían favorecer la propagación del fuego.

Factores como:

Altas temperaturas.

Fuertes vientos.

Vegetación seca.

Incrementan la posibilidad de que un punto de calor pueda evolucionar hacia un incendio de mayor magnitud.

Un foco de calor no siempre significa incendio

Las autoridades recuerdan que un foco de calor no representa necesariamente un incendio forestal activo.

Se trata de anomalías térmicas detectadas mediante sistemas satelitales, que deben ser verificadas en terreno por los equipos especializados.

Estos registros pueden corresponder a:

Incendios forestales.

Quemas no controladas.

Chaqueos.

Quemas autorizadas.

Otras fuentes de calor.

Equipos mantienen vigilancia permanente

Los organismos de respuesta continúan con el monitoreo para evitar que pequeños focos puedan transformarse en incendios de gran escala que afecten:

Bosques. Comunidades. Áreas protegidas.

Las autoridades piden a la población no realizar quemas y reportar cualquier columna de humo o actividad sospechosa.

Ciudadanía puede seguir las alertas en tiempo real

La población puede consultar la situación nacional mediante el Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB), plataforma que permite conocer:

Focos de calor detectados.

Incendios y quemas activas.

Municipios y departamentos afectados.

Áreas protegidas bajo riesgo.

Información geográfica y forestal.

Línea habilitada para denunciar incendios

Las personas pueden reportar incendios forestales, quemas descontroladas o columnas de humo mediante la línea: 64210076

Las autoridades recomiendan brindar:

Ubicación exacta.

Referencias cercanas.

Fotografías o videos desde una distancia segura.

También recuerdan que la población debe evitar acercarse a las llamas o ingresar a zonas con humo intenso sin equipos adecuados.

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