El boliviano se devaluó un 72% en el primer mes del dólar flexible, según analista

A un mes de la implementación del régimen de tipo de cambio oficial flexible en Bolivia, el peso boliviano registró una devaluación acumulada del 72% respecto al último valor del esquema fijo, según el análisis del economista Fernando Romero.

El especialista señaló que la medida permitió corregir parcialmente la distorsión cambiaria existente, aunque todavía no logró estabilizar el mercado de divisas.

Romero explicó que el tipo de cambio oficial pasó de Bs 6,86 por dólar en el sistema fijo a Bs 9,73 el 29 de junio, fecha de inicio del nuevo régimen, y alcanzó Bs 11,80 el 29 de julio, reflejando una fuerte depreciación de la moneda nacional.

Persisten los desequilibrios estructurales

De acuerdo con el economista, el incremento del dólar responde principalmente a un desequilibrio entre la oferta y la demanda de divisas. La caída de las exportaciones de gas natural, la menor inversión extranjera, el elevado déficit fiscal, la inflación y la incertidumbre económica continúan presionando al mercado cambiario.

Asimismo, señaló que las expectativas de nuevas devaluaciones han impulsado a empresas y familias a demandar más dólares como mecanismo de protección de sus recursos, lo que contribuye a mantener la tendencia alcista de la divisa estadounidense.

Reservas con limitada capacidad de intervención

Romero destacó que, al 17 de julio de 2026, las Reservas Internacionales Netas (RIN) alcanzaban los 3.659 millones de dólares. Sin embargo, solo 606 millones correspondían a divisas líquidas, mientras que aproximadamente 2.985 millones estaban invertidos en oro, situación que limita la capacidad inmediata del Banco Central de Bolivia para intervenir en el mercado cambiario.

Según el análisis, esta reducida disponibilidad de dólares dificulta la estabilización del mercado y permite que el tipo de cambio continúe ajustándose de acuerdo con las condiciones de oferta y demanda.

Impacto en empresas, familias y el Estado

El economista advirtió que la devaluación afecta especialmente a los sectores que dependen de insumos, equipos y materias primas importadas, como la industria manufacturera, farmacéutica, automotriz, construcción, tecnología y comercio.

También señaló que las familias enfrentan un incremento en el costo de vida debido al encarecimiento de productos importados y bienes con componentes importados, mientras que el sector público asume mayores costos para el pago de deuda externa y la importación de combustibles y medicamentos.

FMI y reformas, claves para la estabilidad

Romero afirmó que la sostenibilidad del régimen flexible dependerá de la recuperación de los fundamentos macroeconómicos, como la reducción del déficit fiscal, el fortalecimiento de las reservas internacionales, el incremento de las exportaciones y la recuperación de la inversión privada.

En ese contexto, consideró que un eventual financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) por aproximadamente 2.800 millones de dólares podría fortalecer las reservas, reducir la incertidumbre y contribuir a estabilizar el mercado cambiario en el corto plazo. No obstante, aclaró que el impacto sería duradero únicamente si se acompaña de reformas estructurales orientadas a mejorar la competitividad y la sostenibilidad fiscal del país.

Perspectiva

El análisis concluye que el comportamiento del dólar durante el primer mes del régimen flexible refleja principalmente los problemas estructurales de la economía boliviana. Para lograr una mayor estabilidad cambiaria, será necesario fortalecer la generación de divisas, recuperar la confianza de los inversionistas y aplicar medidas de estabilización económica de largo plazo.

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