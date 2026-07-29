La noche de este martes 28 de julio, el Banco Central de Bolivia (BCB) estableció de manera oficial el nuevo tipo de cambio para el dólar estadounidense. La medida entrará en vigencia en todo el territorio nacional a partir de las 00:00 horas de este miércoles 29 de julio, bajo los lineamientos del esquema de dólar flexible.

De acuerdo con el informe emitido por la institución financiera matriz, la moneda extranjera se ha fijado en Bs 11,80.

BCB fija el tipo de cambio oficial del dólar para este miércoles

Evolución reciente de la cotización

Esta nueva disposición marca un incremento en la cotización oficial de la divisa extranjera en comparación con los días previos:

Lunes: La cotización se situó en Bs 11,37 .

Martes: El valor alcanzó los Bs 11,54 .

Miércoles (Nuevo valor): La cotización oficial asciende a Bs 11,80.

El BCB recordó que estas variaciones responden a la implementación del sistema flexible, el cual permite que la cotización se ajuste de manera progresiva conforme a las condiciones del mercado nacional e internacional.

Mira la programación en Red Uno Play