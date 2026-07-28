El dólar paralelo vuelve a subir y se acerca a una nueva barrera: Así cerró este martes

De acuerdo con el reporte de cierre del portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa extranjera finalizó las operaciones del día en Bs 11.74 para la compra y Bs 11.72 para la venta.

dolarboliviahoy.com.

Comportamiento de la cotización durante la jornada

6:00 de la mañana: La moneda extranjera abrió cotizando en Bs 11.66 para la compra y Bs 11.61 para la venta.

Mediodía: Las cifras registraron una variación, ubicándose en Bs 11.62 para la compra y Bs 11.60 para la venta.

Cierre de jornada: Finalizó con un incremento en las cotizaciones, alcanzando los valores máximos del día (Bs 11.74 compra / Bs 11.72 venta).

Por su parte, en el marco de la política de dólar flexible implementada por la institución, el Banco Central de Bolivia (BCB) estableció el tipo de cambio oficial para esta misma fecha en Bs 11.54.

Mira la programación en Red Uno Play