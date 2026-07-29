Avícolas advierten que precio del pollo podría seguir subiendo por los costos de producción

El precio del pollo volvió a incrementarse en los mercados de Santa Cruz y los productores avícolas advierten que la tendencia podría continuar en las próximas semanas debido al aumento de los costos de producción y la incertidumbre económica que enfrenta el sector.

Durante una entrevista en El Mañanero, el productor avícola Iber Gutiérrez explicó que el alza no debe interpretarse como una subida arbitraria de precios, sino como una regularización que apenas les permite cubrir los gastos de producción.

"Recién hemos encontrado un precio que nos alcance por lo menos para cubrir los costos erogados hasta este momento para esa producción", afirmó.

Según el productor, la actividad avícola continúa afectada por las consecuencias de los bloqueos, la escasez de combustible y el incremento del costo de los insumos, factores que se han agravado con la aplicación del denominado "dólar flexible".

Gutiérrez explicó que actualmente los productores enfrentan incertidumbre para planificar cada ciclo de producción debido a que insumos como la soya y los alimentos balanceados registran incrementos permanentes vinculados al comportamiento del tipo de cambio.

Aunque aseguró que en este momento existe producción suficiente y descartó una escasez inmediata de pollo.

"De momento sí se está produciendo, sí hay pollo. No va a haber escasez, pero lo que puede pasar en el corto plazo es que comencemos a reducir las cargas con mayor intensidad porque no tenemos el capital operativo", indicó.

El representante del sector también cuestionó el incumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno para apoyar la reactivación de la producción avícola.

"El Gobierno no cumplió con nosotros cuando nos habló de un plan de reactivación y fondos para que podamos hacerlo. Hasta el día de hoy no sale ningún mecanismo para que podamos acceder a esos recursos", manifestó.

Asimismo, señaló que la última reunión con autoridades nacionales se realizó la semana pasada y que únicamente se abordó el abastecimiento de combustible, sin que hasta la fecha se hayan observado soluciones concretas.

Gutiérrez sostuvo que el sector sufrió pérdidas superiores a Bs 500 millones durante la emergencia provocada por los bloqueos y lamentó que esos costos terminen trasladándose al consumidor.

Mientras tanto, comerciantes del antiguo mercado Abasto informaron que el kilo de pollo se comercializa actualmente entre Bs 19 y Bs 19,50, aproximadamente Bs 4 más que la semana pasada.

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