Cochabamba se queda sin alimento para aves y reporta granjas despobladas por bloqueos

El sector avicultor de Cochabamba se encuentra en un estado de desesperación absoluta. Tras más de una semana de aislamiento total debido a los bloqueos de carreteras que conectan a la región con el oriente y el occidente del país, las reservas de alimento para las aves se están agotando de forma crítica. La falta de insumos esenciales como el maíz y la soya, que provienen principalmente de Santa Cruz, amenaza con paralizar por completo la producción de carne de pollo.

Las rutas hacia el oriente permanecen intransitables, registrándose puntos de bloqueo estratégicos en la vía nueva, específicamente en Ichilo, Colomi y Aguirre, además de múltiples piquetes en la carretera antigua.

Desabastecimiento y el refugio en el mercado paralelo

La escasez golpea con fuerza a los productores locales, quienes no cuentan con la misma capacidad de almacenamiento. Iván Carreón, representante del sector de los avicultores, advirtió sobre la gravedad de la situación actual.

"El maíz y la soya que nos llega del oriente boliviano no ha estado llegando. Actualmente las reservas de los diferentes molinos se están terminando. Y la situación día que pasa con estos bloqueos es más preocupante, porque si se terminan nuestros insumos realmente no vamos a tener con qué alimentar a nuestras aves", indicó.

Carreón detalló que mientras algunos productores grandes pueden almacenar alimento hasta para una semana, los pequeños avicultores "viven al día". Ante la emergencia, muchos se han visto obligados a volcarse al mercado paralelo, vaciando las pocas existencias disponibles a precios considerablemente más altos, ya que el producto no se vende por cantidad sino al detalle (por quintal) y su costo fluctúa de acuerdo a la alta demanda.

Ciclo productivo roto: Granjas vacías y sin pollitos BB

El impacto de las movilizaciones no solo afecta a los animales en etapa de crecimiento, sino también a la reposición de los mismos. Actualmente, varias granjas de Cochabamba se encuentran completamente despobladas debido a que los pollitos BB no pueden ser trasladados desde Santa Cruz.

El transporte de estas aves requiere condiciones de alta delicadeza: Nacen generalmente por la noche y deben ser trasladados de inmediato. Exigen vehículos con ambiente controlado. El uso de desvíos o "caminos de herradura" provoca el maltrato y la muerte de los animales, por lo que los productores prefieren no arriesgarse.

Esta interrupción rompe de manera drástica el ciclo productivo, el cual está estrictamente programado cada 10 semanas. "Cuando no llega en su fecha, no es que llega la siguiente semana (...). Ya tienen otros clientes en las incubadoras. Si yo no recibo este viernes, quiere decir que voy a tener que esperar 10 semanas para que nuevamente llegue el pollo BB a esta granja", explicó Carreón de manera alarmante.

Pollo saldrá al mercado antes de tiempo y con menor peso

El fantasma del desabastecimiento en los mercados locales ya es una realidad latente. En granjas donde los pollos están a solo 10 días de alcanzar el tamaño óptimo para su comercialización, las reservas de alimento alcanzan únicamente hasta este viernes.

De no liberarse las vías para el ingreso de insumos, los avicultores se enfrentarán a dos crudas opciones: dejar morir a los animales o sacarlos a la venta antes de tiempo de forma prematura. El pollo podría llegar a los mercados notablemente más pequeño de lo habitual generando una gran afectación financiera para el productor, quien solo busca recuperar algo del capital invertido.

Los productores aclararon a las amas de casa que el pollo pequeño no es un ave enferma ni de mala calidad, sino el resultado de una salida de emergencia por falta de alimento. El sector avícola cochabambino emite una alerta máxima y aguarda una pronta solución a los conflictos viales para evitar un descalabro financiero total y un desabastecimiento generalizado de esta carne esencial en la canasta familiar.

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