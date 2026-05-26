Bloqueos impiden el recojo de desechos y alertan sobre una grave amenaza infecciosa en La Paz

Los masivos promontorios de basura acumulados en distintos puntos de la urbe paceña han despertado la preocupación ambiental y sanitaria debido a que se están constituyendo en peligrosos focos de infección para la ciudadanía. Esta preocupante acumulación de desechos responde de forma directa a los bloqueos que cercan la sede de gobierno, una medida de presión que impide el tránsito libre y regular de los camiones recolectores hacia los vertederos.

Foto: APG | Francisco Riveros.

Bloqueos asfixian las rutas troncales

“Tenemos 150 puntos de bloqueo a nivel nacional. En los departamentos donde no tenemos bloqueo son Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca, pero cualquier bloqueo en alguna ruta troncal afecta a diferentes departamentos. Así en el departamento no haya bloqueo, igual les afecta”, señaló Sokol.

Foto: APG | Francisco Riveros.

Esta alarmante situación higiénica se enmarca en el vigesimosexto día de protestas viales, donde la Policía Boliviana reportó oficialmente 150 puntos de bloqueo que provocan una severa crisis de transitabilidad. El comandante general de la institución, Mirko Sokol, advirtió detalladamente sobre el impacto de este aislamiento terrestre que ya complica de forma drástica el traslado de alimentos, medicamentos, oxígeno y combustible.

Foto: APG | Francisco Riveros.

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