Transportistas marcharán a la Gobernación de Cochabamba por bloqueos

La Cámara Departamental del Transporte de Cochabamba convocó a una concentración a las cooperativas y choferes del transporte pesado nacional e internacional para este miércoles 27 de mayo en puertas de la Gobernación para exigir soluciones ante los bloqueos que afectan las rutas del departamento.

Según la convocatoria emitida por la entidad, los afiliados deberán concentrarse a las 08:00 en la Rotonda de la 6 de Agosto, zona del “Avión”, para luego dirigirse en marcha hacia las puertas de la Gobernación.

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La movilización tiene como propósito demandar un “cuarto intermedio humanitario” y solicitar a la primera autoridad departamental información sobre las acciones que se asumirán para garantizar la seguridad y la vida de los conductores que permanecen atrapados en distintos puntos de bloqueo.

El instructivo también convoca a la participación de familias de transportistas y población en general, señalando que la medida busca expresar la molestia del sector frente a la persistencia de los bloqueos.

Asimismo, se instruye a cada empresa de transporte asistir con al menos una unidad vehicular y la participación de sus bases, además de los familiares de conductores que se encuentran en las zonas afectadas.

Los convocados deberán portar pancartas con mensajes de pedido de liberación de conductores y banderas tricolores durante la movilización, según el comunicado.

El sector advierte que la situación en Cochabamba es crítica debido a la existencia de múltiples puntos de bloqueo, que afectan la libre transitabilidad, el transporte interdepartamental y el desarrollo normal de actividades económicas y sociales. Además, reportan que cientos de vehículos permanecen varados en distintos tramos carreteros.

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