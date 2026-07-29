El Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Primero de Santa Cruz dictó seis años de internamiento en el Centro Educativo Piloto de Justicia Penal Juvenil Cenvicruz contra Jhon D.R.F., de 17 años, tras ser hallado culpable del delito de feminicidio cometido contra la ciudadana brasileña Jenife S.A.D.S., de 37 años.

El discal fepartamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos Flores, informó que durante el juicio oral el Ministerio Público presentó pruebas científicas, periciales y digitales que permitieron demostrar la responsabilidad del adolescente en el hecho.

Pruebas científicas y digitales sustentaron la condena

Según la autoridad, los estudios forenses determinaron que la víctima falleció por asfixia mecánica por sofocación. Asimismo, la evidencia digital recolectada durante la investigación fortaleció la acusación fiscal y permitió obtener una sentencia condenatoria.

Zeballos destacó que las pruebas presentadas fueron contundentes para acreditar la autoría del acusado y lograr la máxima sanción prevista por la normativa para menores de edad.

El crimen ocurrió en abril de 2025

El fiscal asignado al caso, Gustavo Ballivián Quintanilla, explicó que el hecho se registró el 2 de abril de 2025, cuando efectivos policiales acudieron a un inmueble ubicado en la zona norte de la ciudad de Santa Cruz, a la altura del séptimo anillo, tras recibir el reporte del hallazgo de una mujer sin vida.

La víctima fue identificada como Jenife S.A.D.S., de nacionalidad brasileña. Al evidenciarse signos de violencia en el cuerpo, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) asumió la investigación y realizó el levantamiento legal del cadáver junto al fiscal de turno.

Investigación permitió identificar al autor

Las investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público y la Policía permitieron identificar y aprehender al adolescente como presunto autor del feminicidio. Con los elementos probatorios reunidos durante el proceso, la autoridad jurisdiccional emitió la sentencia de seis años de internamiento en CENVICRUZ, considerada la máxima sanción aplicable para adolescentes en conflicto con la ley penal.

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