¡Volvieron a volar! 'José' y 'Beatriz' regresan libres a los cielos de Toro Toro

'José' y 'Beatriz', dos cóndores andinos, volvieron a extender sus alas sobre los cielos de Toro Toro tras superar un delicado proceso de recuperación. Ambos ejemplares fueron liberados en la comunidad de Vila Q'asa, donde retomaron su vida en libertad después de permanecer 34 días bajo cuidados especializados en el Bioparque Agroflori.

Las aves fueron rescatadas el pasado 24 de junio por guardaparques del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), luego de ser encontradas con signos de una presunta intoxicación alimentaria que comprometía su estado de salud. Tras el rescate, fueron trasladadas al centro de custodia, donde recibieron atención veterinaria y monitoreo permanente.

Una vez concluido el proceso de rehabilitación y confirmada su recuperación, 'José' y 'Beatriz' regresaron a su hábitat natural en un operativo coordinado entre la Gobernación, el Sernap Pofoma y otras instituciones comprometidas con la protección de la fauna silvestre.

La liberación de ambos cóndores representa un nuevo paso en los esfuerzos por preservar una de las especies más emblemáticas de la cordillera de los Andes y reafirma la importancia del trabajo conjunto para garantizar la conservación de la biodiversidad boliviana.

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