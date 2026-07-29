Las autoridades argentinas señalan a un hombre conocido como 'El Padrino' como el presunto cerebro de una organización narcocriminal que operaba entre Bolivia y Argentina. Según la investigación, dirigía la estructura desde Cochabamba y habría incorporado prácticas esotéricas como parte de la logística para el envío de cocaína.

La investigación tomó fuerza luego de que la Gendarmería Nacional Argentina interceptara un vehículo en la Ruta Nacional 9, en la provincia de Jujuy, donde fueron hallados 61,5 kilogramos de cocaína ocultos en compartimentos modificados del automóvil. En total se incautaron 58 paquetes de droga.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue el hallazgo de amuletos, patas de gallina, fotografías de personas fallecidas y otros elementos utilizados en rituales esotéricos, que, según la pesquisa, habrían sido colocados por orden del líder de la organización con la creencia de que brindarían protección a los cargamentos y los harían pasar inadvertidos durante los controles.

Un mando desde Cochabamba

De acuerdo con la causa judicial, 'El Padrino' coordinaba el traslado de la droga desde Cochabamba hacia Argentina utilizando pasos fronterizos ilegales en la zona de Casira. Posteriormente, la cocaína era acopiada en Jujuy antes de ser distribuida hacia otras provincias argentinas.

Los investigadores sostienen que también definía las fechas de los envíos, privilegiando feriados nacionales o jornadas con partidos de la selección argentina para reducir las probabilidades de controles en carretera.

Además, la organización utilizaba mensajes codificados para comunicarse y, presuntamente, contaba con el apoyo logístico de distintos colaboradores en ambos lados de la frontera.

Cinco detenidos y tres prófugos

La investigación derivó en 12 allanamientos simultáneos realizados en Jujuy, La Quiaca y Metán (Salta), donde fueron detenidas cinco personas.

Entre los arrestados figura el conductor que transportaba el cargamento, un interno alojado en un penal federal acusado de coordinar parte de la logística desde prisión y otros integrantes de la estructura. La causa también involucra a un policía en actividad y otro retirado, mientras que tres sospechosos permanecen prófugos con pedido de captura.

Durante los procedimientos también fueron secuestrados 45 vehículos presuntamente vinculados a las actividades de la organización y bajo investigación por posible lavado de activos.

Las autoridades continúan con las pesquisas para determinar el alcance de la red y el grado de participación de cada uno de los involucrados, mientras la figura de 'El Padrino' permanece como el principal objetivo de la investigación por su presunto rol como líder financiero y operativo de la organización.

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