Retiran antigua rotonda de Muyurina para ampliar áreas peatonales en la ciudad de Cochabamba

La Alcaldía de Cochabamba inició la modificación de la intersección ubicada en la avenida Muyurina, final Ramón Rivero y Rubén Darío, con el retiro de la antigua rotonda que se encontraba en el sector y la implementación de un nuevo diseño vial orientado a mejorar la circulación vehicular y brindar mayor seguridad a los peatones.

El director de Movilidad Urbana, Hever Rojas, explicó que la rotonda, que tenía más de 23 años de antigüedad y un diámetro aproximado de 14 metros, dejó de responder a las actuales condiciones de tráfico debido al crecimiento del parque automotor y al alto flujo vehicular de la zona.

“Esta intersección ya funciona con más de 1.400 vehículos por hora y amerita canalizar los flujos vehiculares de forma directa, porque la rotonda anteriormente existente generaba obstrucciones”, señaló.

Nuevo diseño permitirá tres movimientos principales para vehículos

Rojas indicó que la nueva geometría de la intersección permitirá ordenar los desplazamientos provenientes de la avenida Aniceto Arce hacia diferentes puntos de la ciudad.

Sostuvo que los conductores tendrán tres opciones principales: girar a la derecha hacia la avenida Rubén Darío, continuar hacia la OTB Martín Cárdenas o girar hacia la avenida General Galindo, Muyurina y Villazón.

Asimismo, se habilitarán maniobras de conexión hacia la Ramón Rivero y retornos que permitirán mejorar la distribución del tráfico hacia la zona norte.

Retiran rotonda de Muyurina para dar paso a peatones en Cochabamba. Foto: GAMC

Espacio de la rotonda será destinado a peatones

El funcionario destacó que el área ocupada anteriormente por la rotonda será transformada en espacios para peatones, con aceras, zonas de espera y pasos seguros.

“La rotonda ha sido anulada y se va a hacer una modificación para que la gente pueda tener un lugar de resguardo, aceras peatonales y espacios para el cruce seguro”, afirmó.

Rojas explicó que actualmente el sector carecía de condiciones adecuadas para los peatones, debido a que era un espacio completamente pavimentado sin áreas de protección para quienes cruzaban la vía.

También se prevé la construcción de una isleta peatonal en el sector este de la intersección, que permitirá realizar los cruces de manera más segura.

Traslado de parada de transporte y cambio de semáforos

Dentro del proyecto también está contemplado el traslado de la parada de transporte público hacia el norte, con el objetivo de liberar la intersección y evitar mayores congestionamientos.

Además, se realizará la renovación del sistema de semaforización con equipos modernos que permitirán ordenar tanto el flujo vehicular como el tránsito peatonal.

“Vamos a tener una semaforización moderna en esta intersección para guiar el tráfico peatonal y vehicular y reducir al mínimo posible los problemas de congestión”, indicó Rojas.

Alcaldía anuncia monitoreo tras implementación del proyecto

El director de Movilidad Urbana señaló que el funcionamiento de la nueva configuración será evaluado una vez concluida su implementación para realizar ajustes si fueran necesarios.

“Es una propuesta nueva, moderna, pensada en la gente, equilibrada con el paso de vehículos y la cantidad de motorizados. Vamos a hacer el monitoreo correspondiente para ver qué mejoras más se deben hacer”, afirmó.

Finalmente, Rojas destacó que el proyecto fue trabajado con sectores del transporte, vecinos del Distrito 10 y organizaciones sociales, como parte de una estrategia para avanzar hacia una movilidad más segura y una ciudad con mayor prioridad para los peatones.

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