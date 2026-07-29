Transporte pesado nacional resuelve esperar el fin del Estado de Excepción para movilizarse

El transporte pesado nacional declaró estado de emergencia y advirtió que asumirá medidas de presión si el Gobierno no atiende sus principales demandas relacionadas con la falta de diésel, el mantenimiento de carreteras, la situación económica y el incremento del dólar fluctuante.

El ejecutivo del transporte pesado de Cochabamba, Juan Quispe, informó que la principal resolución del ampliado nacional realizado en Cochabamba establece esperar la conclusión del Estado de Excepción para convocar a una nueva reunión nacional y definir acciones.

“La resolución del ampliado ha sido clara: esperar a que concluya el estado de excepción, luego se convoca a un nuevo ampliado nacional del transporte organizado, ya con todas las modalidades: urbano, interprovincial, interdepartamental e internacional”, explicó.

Quispe señaló que, si hasta esa fecha no existen soluciones a los problemas que afectan al sector, se asumirán determinaciones.

“Tomaremos seguramente alguna medida si es que no se resuelven estos problemas que estamos atravesando como país y particularmente como transporte”, afirmó.

Abastecimiento de diésel y al deterioro vial

El dirigente explicó que el ampliado reunió a representantes de los nueve departamentos, quienes expresaron su preocupación por la falta de combustible y las condiciones de las carreteras.

Entre las demandas planteadas se encuentran el cumplimiento de compromisos sobre el abastecimiento de diésel, la conservación de carreteras, la aplicación de la Ley 441 y acuerdos pendientes con la Aduana e Impuestos Nacionales.

Además, el sector pidió que los recursos administrados por Vías Bolivia y destinados a las gobernaciones sean revertidos a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) para garantizar el mantenimiento de la red vial.

El dirigente del transporte pesado afirmó que el Gobierno debe presentar una estrategia clara para enfrentar la crisis económica y evitar mayores afectaciones a los sectores productivos.

“Necesitamos que nos muestren un plan económico social porque no podemos vivir en la incertidumbre. Nos preocupa que nuestra economía sea devastada”, señaló.

También cuestionó las medidas aplicadas por el Ejecutivo y aseguró que generan mayor preocupación en el sector. “Están improvisando con algunas normas, leyes o decretos. Con todo este experimento estamos cargando el transporte y la población”, manifestó.

Dólar fluctuante incrementa costos del transporte

Asimismo, alertó que la variación del dólar está elevando el precio de repuestos, neumáticos e insumos necesarios para operar, debido a que la mayoría de estos productos son importados.

Otro punto incluido en las demandas del ampliado fue el mantenimiento vial. Quispe cuestionó el deterioro de las carreteras y pidió conocer el destino de los recursos recaudados por peajes.

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