Aprehenden a profesor acusado de acoso a una estudiante en Cochabamba

Un profesor fue aprehendido en Cochabamba, acusado presuntamente de acoso sexual contra una estudiante de 14 años. La investigación se activó tras una denuncia presentada ante el Ministerio Público y actualmente la autoridad judicial deberá definir su situación jurídica en una audiencia de medidas cautelares.

El jefe de Género Generacional de la Alcaldía de Sacaba, Omar Terrazas, informó que el caso fue conocido a través de la Defensoría del Cercado, instancia que presentó la denuncia formal ante la Fiscalía.

“Como municipio de Sacaba hemos tomado conocimiento de este caso a través de una denuncia realizada por la Defensoría del Cercado ante el Ministerio Público. Ayer, junto con el personal designado del Distrito 2, se constituyó el Ministerio Público, se realizaron las instrucciones correspondientes y se logró la aprehensión de este profesor”, explicó.

Indicó que el acusado será puesto a disposición de la autoridad judicial para la realización de su audiencia de medidas cautelares y la determinación de su situación legal.

Denuncia señala envío de imágenes y mensajes

Según la familiar de la víctima, la menor habría contado lo ocurrido el pasado 1 de julio, antes del inicio de las vacaciones de invierno, situación que derivó en la denuncia formal ante la Policía.

La tía de la adolescente afirmó que el profesor presuntamente le enviaba fotografías de sus partes íntimas y mensajes insistentes para concretar encuentros fuera del horario escolar. Además, señaló que el docente habría intentado verla después de clases.

La familia sostiene que podrían existir más víctimas dentro del caso.

Investigan posible omisión de una profesora

Terrazas informó que dentro de las investigaciones se tomaron declaraciones testificales a dos menores que tenían conocimiento del hecho, quienes habrían mencionado que una profesora conocía la situación.

“Se obtuvo un requerimiento para la declaración testifical de dos menores que también tenían conocimiento del hecho. Se tomaron sus declaraciones junto con la investigadora asignada al caso”, señaló.

Explicó que, según estas declaraciones, una docente aparentemente no habría dado la importancia correspondiente a la denuncia.

“Como Defensoría, el día de hoy se presentará una ampliación de denuncia contra esta profesora. Asimismo, se puso en conocimiento de la autoridad correspondiente el inicio de investigaciones para un proceso disciplinario ante la Dirección Distrital”, afirmó.

No descartan la existencia de más víctimas

La Defensoría informó que, por el momento, no se tiene confirmada la existencia de otras víctimas, pero no se descarta esa posibilidad mientras avance la investigación.

“Actualmente contamos con el informe psicológico inicial presentado por la Defensoría de Cochabamba. Posteriormente, el Ministerio Público realizará los requerimientos correspondientes para descartar o identificar la existencia de otras posibles víctimas”, indicó Terrazas.

Educación iniciará proceso disciplinario

El jefe de Género Generacional informó que se realizaron coordinaciones con autoridades educativas y que la Dirección Distrital del Cercado fue notificada para iniciar las acciones correspondientes.

“Ellos tienen la responsabilidad de investigar y sancionar las faltas cometidas por maestros. Existe la predisposición de que, si se determina una falta, se aplicarán las sanciones correspondientes”, sostuvo.

Además, señaló que se solicitará que el docente sea alejado del contacto con estudiantes mientras se desarrolla la investigación.

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