Claros sobre caso gasolina desestabilizada: "Hay una justicia oportunista que no trabaja igual para todos"

La diputada de la Alianza Libre, Lissa Claros, cuestionó el accionar de la justicia en la investigación por la distribución de combustible cuestionado y afirmó que existe un trato desigual entre los involucrados en el caso.

Aprehensión de Mauricio Medinaceli

La legisladora sostuvo que la aprehensión del exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, representa un avance, pero criticó que otros exfuncionarios y exejecutivos mencionados en la investigación no hayan sido alcanzados por las mismas medidas.

“Hay una justicia selectiva, hay una justicia oportunista, una justicia que no está trabajando de igual manera para todos”, afirmó Claros, al señalar que el proceso debería avanzar contra todas las personas que tuvieron algún nivel de responsabilidad.

Caso Gasolina desestabilizada

La diputada recordó que la denuncia fue presentada hace más de tres meses y aseguró que ya se había solicitado activar medidas contra varios de los involucrados.

En ese sentido, cuestionó que la Fiscalía no haya actuado con la misma rapidez frente a otros nombres incluidos en el informe legislativo.

Según Claros, la investigación no debe concentrarse únicamente en una persona, debido a que el informe de la comisión identificó una cadena de decisiones, omisiones y fallas en los controles que habrían permitido la distribución de combustible que ocasionó daños a vehículos en distintos puntos del país.

Claros pide ampliar investigación

También observó la falta de acciones contra exautoridades de YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), entidades que, según afirmó, tenían responsabilidades en la autorización y fiscalización del combustible.

La legisladora pidió que se active la búsqueda de todos los implicados y que se garantice su presencia en el país para responder ante la justicia.

“No puede ser que una o dos personas sean tomadas como chivos expiatorios y los demás queden en la impunidad”, señaló.

Claros afirmó que continuará exigiendo que el proceso avance contra todos los responsables, sin importar si pertenecen a la actual administración o a anteriores gestiones de gobierno.

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