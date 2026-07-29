Misión de la OEA inicia reuniones en Bolivia tras la llegada de Albert Ramdin

La Misión de Alto Nivel de la Organización de los Estados Americanos (OEA) inició este miércoles su agenda de trabajo en Bolivia con la llegada del secretario general del organismo, Albert R. Ramdin, quien arribó al Aeropuerto Internacional de El Alto acompañado del canciller Fernando Aramayo.

La delegación fue recibida por el vicecanciller y representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, dando inicio a una serie de reuniones con autoridades nacionales, sectores políticos y organizaciones sociales.

Agenda internacional

A través de sus redes oficiales, la OEA informó que la visita responde al mandato de la Asamblea General del organismo realizada en Panamá y tiene como objetivo escuchar diferentes puntos de vista del país.

“La Misión de Alto Nivel llegó a Bolivia para comenzar su agenda de reuniones con actores políticos y sociales del país para escuchar distintos puntos de vista”, señaló el organismo.

La OEA indicó que la delegación busca contribuir a los esfuerzos del Gobierno boliviano para restablecer la paz y garantizar el orden constitucional.

Durante su permanencia en el país, los representantes del organismo internacional sostendrán encuentros destinados a conocer la situación política y social de Bolivia, además de fortalecer los canales de diálogo institucional.

El Gobierno informó que la visita forma parte de una agenda diplomática destinada a fortalecer la cooperación institucional y el diálogo con el organismo internacional.

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