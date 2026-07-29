Un fatídico accidente laboral consternó a la zona de la Terminal Bimodal. Lo que inicialmente se reportó como la explosión de una garrafa en una pensión, resultó ser una devastadora fuga de gas en una tienda de abarrotes que funcionaba también como panadería casera. El siniestro dejó a una madre y a su hija luchando por sus vidas en estado crítico y con pronóstico reservado.

El hecho movilizó a los bomberos de la policía, quienes lograron controlar el fuego antes de que se expandiera a los negocios colindantes. Sin embargo, el drama humano apenas comenzaba para la familia Ugarte.

El dramático relato de los hechos

Laura Ugarte, hija y hermana de las víctimas, conversó con El Mañanero de Red Uno y relató los angustiantes momentos previos a la detonación, basándose en lo poco que pudo contarle su hermana, quien se encuentra en estado de shock. El incidente se originó por una falla en la válvula del cilindro de gas conectado a un horno.

"Comenzó a salir gas de la garrafa y mi madre intentó cerrarla, pero la perilla solo giraba y giraba; no lograron cortarlo. Se asustaron y lo primero que hicieron fue despertar a mi sobrino de 9 años que dormía en el lugar y sacarlo a la calle", relató Laura de manera conmovedora.

En un acto desesperado por alertar a los vecinos, la madre salió a pedir a la pensión de al lado que apagaran sus cocinas. Fue en ese instante cuando la ayudante del restaurante continuo se acercó para intentar solucionar el problema. "Ahí fue donde explota la manguera, no la garrafa gracias a Dios, porque hubiera sido peor", agregó la joven.

Diagnóstico médico crítico

Las dos mujeres se llevaron la peor parte del estallido de la manguera a presión y el posterior incendio. El último reporte médico confirma la gravedad de la situación; la madre presenta quemaduras en más del 70% de su cuerpo. Se encuentra intubada en estado crítico pero estable, y ya fue sometida a una primera cirugía de limpieza en el Hospital Obrero. Requerirá este procedimiento cada dos días. La hermana también presenta heridas de gravedad y permanece bajo observación en una clínica privada.

Más allá del dolor por la salud de sus familiares, Laura Ugarte denunció una preocupante situación con los servicios de emergencia y los centros de salud. A pesar de que la familia solicitó que su madre fuera trasladada directamente a su centro de seguro médico (Hospital Obrero), la ambulancia la derivó a una clínica privada, complicando la logística y la economía familiar.

Dado que todos los documentos de identidad y pertenencias se quemaron por completo en la tienda, el trámite de traslado posterior fue un calvario que duró todo un día.

Actualmente, la familia enfrenta una crisis económica desesperante. La hermana de Laura se encuentra virtualmente retenida en la clínica privada como "garantía" hasta que se cancelen los gastos médicos acumulados. Solo por la atención inicial de la madre, la deuda ya supera los 12.000 bolivianos, y se espera una cifra similar por la atención de la hermana.

"Me dijeron que puedo sacar a mi hermana siempre y cuando cancele la deuda. Todo se quemó en la tienda; no tenemos nada", lamentó Laura entre lágrimas.

La familia Ugarte lo ha perdido todo: su negocio de dos años y medio, sus documentos y su tranquilidad. Ante la imposibilidad de cubrir los montos de las clínicas y los medicamentos diarios, apelan al gran corazón de la población cruceña y boliviana.

Línea directa de ayuda: Las personas que deseen colaborar económicamente o con insumos médicos pueden comunicarse directamente con Laura Ugarte al teléfono 784-93-374.

Mientras tanto, la unidad de bomberos de la policía continúa con las investigaciones técnicas para determinar con exactitud las fallas del equipo de gas que provocaron esta tragedia.

Mira la programación en Red Uno Play