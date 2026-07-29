"Esta desgracia se pudo haber evitado": Padres expresan preocupación tras caída de muro que dejó a una niña con seis puntos en la cabeza

La indignación y la preocupación se apoderaron de los padres de familia de la Unidad Educativa San Francisco Sur, ubicada en el Distrito 12 de la ciudad. Tras el lamentable accidente en el que un revestimiento de ladrillo visto se desplomó sobre una estudiante de seis años —quien afortunadamente ya se encuentra estable tras ser sometida a una cirugía donde le realizaron seis puntos en la cabeza—, las bases escolares se declararon en emergencia.

Reunidos en las puertas del establecimiento, los progenitores lamentaron la ausencia de personal de mantenimiento por parte del municipio y apuntaron directamente a las autoridades locales por omitir las advertencias previas.

Cartas ignoradas y fotos del peligro

El presidente de la Junta Escolar, Ronald Cisneros, visiblemente molesto, exhibió la documentación formal que el sector había presentado a la Subalcaldía a inicios de la presente gestión, donde se detallaba con imágenes el avanzado deterioro de la infraestructura.

"Realmente estamos muy preocupados por la desgracia de ayer, y ahora más, porque miren la hora que es y ni un solo trabajador está haciendo su labor como corresponde. Esta desgracia se pudo haber evitado. Aquí tengo la carta de solicitud que le hice al subalcalde a principio de año, incluso con fotografías de cómo se encontraba el colegio en sus diferentes cursos y áreas", denunció el representante.

Cisneros detalló que el lugar exacto desde donde se desprendieron los ladrillos ya había sido fotografiado y reportado como una zona de riesgo inminente. "Les mandamos la fotografía indicándoles cómo estaba la situación, pero hacen caso omiso", lamentó.

Deterioro general y suspensión de clases

La caída del muro es solo la punta del iceberg de las deficiencias que presenta el módulo educativo. Según el dirigente, las filtraciones de agua cuando llueve son constantes y el mobiliario, como las puertas de los armarios, se encuentra completamente destruido.

Ante la falta de garantías de seguridad para los niños, la comunidad escolar tomó determinaciones drásticas:

Suspensión de actividades: Las clases han sido suspendidas temporalmente, inicialmente por el resto de la semana, para evitar que más estudiantes se expongan a riesgos.

Estado de alerta: Los padres evalúan en asamblea general qué medidas de presión van a adoptar en las próximas horas.

Exigencia radical: Advirtieron que no permitirán el retorno a las aulas hasta que se complete el 100% del mantenimiento del colegio.

Un llamado a las autoridades

Para finalizar, la Junta Escolar hizo un llamado directo tanto al Alcalde Municipal como al Subalcalde del Distrito 12, recordando que la falta de mantenimiento no es un problema exclusivo de su unidad educativa, sino una realidad compartida por varios módulos de la zona.

"Pedirle por favor al señor alcalde y al subalcalde que hagan el mantenimiento. Hay varias solicitudes de diferentes módulos y otros colegios que están pasando por esta misma situación. Ya ocurrió una desgracia y queremos una solución definitiva, pero ya", dijo Cisneros.

La comunidad educativa permanece en vigilia en las instalaciones del colegio a la espera de una respuesta inmediata y el inicio de las obras civiles por parte de la municipalidad.

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