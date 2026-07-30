¡Daniel volvió a creer! El participante recibió elogios del jurado tras interpretar a Dyango

La competencia continúa en La Gran Batalla Superstars y este miércoles arrancó una nueva etapa llena de emoción, recuerdos y grandes interpretaciones.

Los participantes que no lograron quedar entre los favoritos del público recibieron una nueva oportunidad para demostrar su talento. En esta ocasión, los equipos deberán enfrentarse a una nueva temática: “Canciones del recuerdo”.

A diferencia de la jornada anterior, esta vez serán los jueces quienes tendrán la responsabilidad de elegir cuál será el equipo destacado que llegará a la gala del lunes, donde tendrá la posibilidad de competir por un importante beneficio.

Daniel Pesce e Idols Dance abren la nueva temática

El primer equipo en subir al escenario fue:

Daniel Pesce junto a la academia Idols Dance

Artista: Dyango

Canción: “Corazón Mágico”

Con una propuesta cargada de nostalgia, Daniel buscó transmitir la esencia romántica de una de las canciones más recordadas de los años 80.

El jurado destacó la seguridad y evolución de Daniel

Gabriela Zegarra resaltó la tranquilidad y conexión del participante con el personaje.

“Noté que estabas muy relajado y seguro. Lo disfrutaste y eso hace que todo fluya. Tu equipo también estuvo muy bien acompañándote”, señaló la jurado.

Por su parte, Tito Larenti destacó el crecimiento de Daniel y aseguró que pudo verse una evolución en su presentación.

“Se nota trabajo y ensayo. Daniel, hoy empezaste a creer y eso se notó. Estabas confiando, trabajaste el lip sync y mostraste que realmente cantabas. De aquí para arriba”, afirmó.

Además, pidió a los bailarines transmitir mayor seguridad en sus expresiones para fortalecer la interpretación.

Quimey del Río valoró la sencillez de la propuesta y la energía mostrada en el escenario.

“Me gustó mucho. Daniel, me alegra que estaba la esencia del personaje, tenías la energía y el lip sync. Buen trabajo”, expresó.

Finalmente, Elka Meyer destacó que la presentación logró contar una historia clara y mantener una buena conexión entre los integrantes.

“Fue una manera apropiada de contar una historia y se entendió todo. Los sentí tranquilos, Daniel lo sentí contento y cómodo”, manifestó.

Daniel recibe confianza tras su presentación

Luego de escuchar las devoluciones del jurado, Daniel Pesce aseguró que esta presentación representa una motivación para continuar mejorando dentro de la competencia.

“Esto nos da mucha confianza”, expresó el participante.

La competencia recién comienza y los equipos todavía tienen una nueva oportunidad para conquistar al jurado y llegar a la esperada gala del lunes.

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