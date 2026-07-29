Justicia dicta detención domiciliaria sin salida laboral para Freddy Mamani

La justicia determinó detención domiciliaria sin derecho a salida laboral para el expresidente de la Cámara de Diputados Freddy Mamani, tras la audiencia cautelar realizada de manera virtual.

La información fue confirmada desde dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde se aguardaba la notificación formal para ejecutar la resolución judicial.

Debe presentar garantes y fianza

Además de la detención domiciliaria, la autoridad judicial dispuso que Mamani presente dos garantes: uno de carácter personal y otro que respalde una fianza de Bs 30.000 en caso de fuga.

La defensa deberá cumplir con estos requisitos para que se haga efectiva la medida definida por la justicia.

Imputación fiscal

De acuerdo con el reporte, Mamani fue imputado por la Fiscalía por los presuntos delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, entre otros.

La audiencia se desarrolló de forma virtual y, una vez concluida, se esperaba la presencia del abogado del exlegislador para recibir la notificación correspondiente.

Aprehensión previa

Mamani fue aprehendido en El Alto y posteriormente trasladado a dependencias policiales, en el marco de las investigaciones vinculadas a los bloqueos de 53 días.

Con la resolución judicial, el expresidente de Diputados no será enviado a un centro penitenciario, pero deberá cumplir detención en su domicilio y sin autorización para salir a trabajar.

Mira la programación en Red Uno Play