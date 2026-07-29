Investigan crimen pasional dentro de una celda de Palmasola

Un nuevo hecho de violencia conmociona al penal de Palmasola, en Santa Cruz, donde una mujer perdió la vida presuntamente a manos de su pareja, un privado de libertad que posteriormente se quitó la vida dentro del recinto penitenciario.

El hecho ocurrió la tarde del martes en uno de los ambientes del pabellón 5 del PC4, donde la víctima habría acudido en calidad de visita.

La mujer fue encontrada sin vida dentro de una celda

De acuerdo con el informe preliminar de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), la víctima fue identificada como Heidy Salomé Santa Cruz, de aproximadamente 30 años.

La investigación establece que la mujer habría sido estrangulada con un cable por su pareja, quien se encontraba recluido cumpliendo una condena por un anterior caso de feminicidio ocurrido en el departamento de Pando.

Tras cometer el crimen, el interno se habría quitado la vida utilizando una soga.

Autopsia confirmó muerte por asfixia

Los cuerpos fueron trasladados hasta la morgue judicial de La Pampa de la Isla, donde se realizaron las autopsias correspondientes.

Según el informe forense, la mujer murió por asfixia mecánica, producto de la presión ejercida en el cuello con un cable, mientras que el hombre falleció posteriormente por ahorcamiento.

El acusado ya cumplía condena por otro feminicidio

La Fiscalía informó que el hombre involucrado en este caso tenía aproximadamente 40 años y cumplía una condena de 30 años de prisión por un feminicidio anterior, dictada por un tribunal de sentencia de Cobija, en el departamento de Pando.

Las autoridades investigan cómo ocurrió el hecho dentro del penal y las circunstancias que llevaron al crimen.

Investigación apunta a un posible móvil pasional

Según los primeros datos, la mujer habría ingresado voluntariamente al penal alrededor de la 13:00 horas para visitar a su pareja.

Horas más tarde, cerca de las 18:30, personal del pabellón encontró a ambos sin vida.

La Fiscalía señaló que preliminarmente se investiga un posible móvil pasional, aunque las investigaciones continuarán para esclarecer todos los detalles del caso.

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