Identifican al presunto atracador de una cooperativa en La Guardia tras revisar cámaras de seguridad

La investigación por el violento atraco registrado en una cooperativa del municipio de La Guardia dio un nuevo avance. La Policía habría identificado al presunto autor del robo luego del análisis de las cámaras de seguridad del lugar.

El sujeto es señalado de ingresar armado a la entidad financiera, reducir al personal y sustraer aproximadamente 50 mil bolivianos de las cajas.

Cámaras captaron el accionar del delincuente

De acuerdo con información preliminar, el sospechoso ingresó a la cooperativa utilizando un barbijo para cubrir su identidad.

Una vez dentro del lugar, habría utilizado un arma de fuego para intimidar al personal y reducir al guardia de seguridad, quien fue maniatado durante el atraco.

Posteriormente, el hombre tomó el dinero y salió del lugar intentando evitar ser reconocido.

Cambió su apariencia antes de escapar

Según los primeros datos de la investigación, el sujeto habría utilizado una máscara al momento de salir de la cooperativa para dificultar su identificación.

Luego habría escapado algunas cuadras hasta llegar a un vehículo de color negro que presuntamente lo esperaba para darse a la fuga.

La Policía investiga ahora a las personas que se encontraban dentro del motorizado y su posible participación en el hecho.

Felcc y Fiscalía avanzan en la investigación

Hasta el lugar llegaron autoridades policiales, entre ellas el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y el subcomandante departamental de la Policía, además del fiscal asignado al caso.

La Fiscalía abrió una investigación por el delito de robo agravado y tomó declaraciones a los trabajadores de la cooperativa, incluido el guardia de seguridad que fue reducido durante el asalto.

Operativos continúan en La Guardia y El Torno

Tras la identificación del sospechoso, equipos de inteligencia desplegaron operativos en la zona de La Guardia y El Torno, donde presuntamente habría escapado el vehículo utilizado en la fuga.

Las autoridades continúan recolectando elementos para ubicar al sospechoso y establecer la participación de otros posibles involucrados.

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