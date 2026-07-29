Si en la parte superior de la pantalla de tu teléfono apareció el símbolo H+, es normal que también hayas notado una conexión a internet más lenta.

Aunque muchas personas creen que se trata de una avería del dispositivo, en realidad el indicador señala que el celular está conectado a una red HSPA+ (High Speed Packet Access Plus), una evolución de las antiguas redes 3G que hoy ha quedado por debajo del rendimiento que ofrecen las tecnologías 4G LTE y 5G.

En otras palabras, el teléfono utiliza esta red porque, en ese momento, no puede acceder a una conexión de mayor velocidad.

¿Por qué aparece H+ en lugar de 4G o 5G?

Existen varias razones por las que el dispositivo cambia automáticamente a H+:

Cobertura insuficiente de la red 4G o 5G en la zona.

Estar dentro de edificios, sótanos o lugares donde la señal es débil.

Condiciones climáticas o saturación de la red del operador.

Configuración del teléfono que limita el acceso a redes de mayor velocidad.

Problemas temporales en la infraestructura de la compañía telefónica.

Cuando esto ocurre, el teléfono prioriza mantener una conexión estable, aunque sea más lenta.

¿Qué tan rápida es la red H+?

HSPA+ fue una gran mejora respecto al antiguo 3G y durante años permitió navegar con mayor fluidez.

Esta tecnología combina:

HSDPA , que mejora la velocidad de descarga.

HSUPA, que aumenta la velocidad de carga.

En condiciones ideales puede alcanzar velocidades de hasta 14,4 Mbps de descarga y 5,76 Mbps de subida.

Sin embargo, hoy esas cifras están muy por debajo de las que ofrecen las redes 4G LTE y, especialmente, 5G, que permiten ver videos en alta definición, jugar en línea y realizar videollamadas con mayor estabilidad.

Cómo intentar recuperar la conexión 4G o 5G

Si tu teléfono muestra H+, puedes probar estas recomendaciones:

Activa el modo avión durante unos segundos y luego desactívalo.

Muévete hacia una zona con mejor cobertura, preferiblemente al aire libre.

Verifica en los ajustes de red que el teléfono tenga habilitada la opción de 4G LTE o 5G .

Reinicia el dispositivo para que vuelva a buscar la mejor red disponible.

Comprueba si tu operador ofrece cobertura 4G o 5G en el lugar donde te encuentras.

Es importante tener en cuenta que no existe una forma de obligar al teléfono a permanecer conectado permanentemente a una red 4G o 5G. La disponibilidad dependerá de la cobertura del operador y de la compatibilidad del dispositivo.

¿Debes preocuparte si aparece H+?

No. La presencia de H+ no significa que el teléfono esté dañado.

Simplemente indica que el dispositivo recurrió a una tecnología de red más antigua porque no encontró una señal 4G o 5G disponible en ese momento.

Cuando recuperes una zona con mejor cobertura, el celular volverá a conectarse automáticamente a la red de mayor velocidad disponible.

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