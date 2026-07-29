Momentos de pánico vivieron trabajadores de una cooperativa ubicada en el municipio de La Guardia, en Santa Cruz, cuando un delincuente fuertemente armado irrumpió en las instalaciones y ejecutó un atraco.

Según los primeros reportes, el sujeto sorprendió al guardia de seguridad, a quien redujo y maniató para evitar cualquier intento de resistencia. Posteriormente se dirigió hasta el área de cajas, donde encañonó a los funcionarios y les exigió entregar todo el dinero disponible.

Bajo amenazas, los trabajadores no tuvieron otra opción que obedecer. Después de apoderarse del efectivo, el delincuente obligó a los empleados a ingresar a una habitación de la cooperativa, donde los dejó encerrados, mientras el guardia permanecía inmovilizado.

Con el botín en su poder, el asaltante abandonó el edificio con aparente tranquilidad y caminó hasta una calle cercana, donde un vehículo de color negro lo esperaba a aproximadamente una cuadra del lugar. Allí abordó el motorizado y huyó junto a un cómplice, sin dejar rastro.

Tras recibir la denuncia, efectivos de la Policía Boliviana se desplazaron hasta la cooperativa para iniciar las investigaciones. Los agentes recolectan imágenes de cámaras de seguridad y otros indicios que permitan identificar tanto al autor material como a los ocupantes del vehículo utilizado para la fuga.

Hasta el momento no se informó el monto de dinero sustraído y las investigaciones continúan para dar con el paradero de los responsables.

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