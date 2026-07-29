Fiscalía emite orden de aprehensión contra Evo Morales por los 53 días de bloqueo

El Ministerio Público emitió una orden de aprehensión contra el expresidente, Evo Morales, tras una denuncia presentada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, en el marco de una investigación por los hechos registrados durante los 53 días de bloqueo de carreteras en Bolivia.

La orden fue emitida por un fiscal de materia de la Unidad Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción y fue librada en la ciudad de Santa Cruz este miércoles 29 de julio.

Los delitos investigados

Según el documento fiscal, Morales es investigado por la presunta comisión de los delitos de:

Alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado.

Terrorismo.

Atentado contra la seguridad de los medios de transporte.

Asociación delictuosa.

Instigación pública a delinquir.

Atentado contra la seguridad de los servicios públicos.

Vinculación con los bloqueos de 53 días

La investigación está relacionada con las movilizaciones y bloqueos registrados durante 53 días en diferentes puntos del país, medidas que generaron afectaciones al transporte, abastecimiento y actividad económica nacional.

La Fiscalía busca establecer responsabilidades sobre la organización, convocatoria y consecuencias de estas acciones.

Proceso continúa en investigación

La orden de aprehensión forma parte de las actuaciones del Ministerio Público dentro del proceso iniciado a partir de la denuncia del Comité Pro Santa Cruz.

Hasta el momento, las autoridades no brindaron mayores detalles sobre las próximas acciones dentro del caso, mientras continúan las diligencias investigativas.

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