¿El dólar sigue subiendo? Así se cotiza el paralelo en Bolivia la tarde de este miércoles

El mercado cambiario paralelo en Bolivia registró una jornada de relativa estabilidad durante la tarde de este miércoles 29 de julio, con movimientos reducidos en la cotización del dólar estadounidense. Pese a la menor variación, la divisa continúa en niveles elevados frente al tipo de cambio oficial, generando expectativa entre ciudadanos, comerciantes e importadores.

De acuerdo con la cotización registrada durante la jornada, el dólar paralelo se ubicó alrededor de Bs 11,95 para la compra y Bs 11,91 para la venta, manteniéndose dentro de un rango similar al observado en los últimos días.

La estabilidad llega después de semanas marcadas por una fuerte demanda de moneda extranjera y una presión creciente sobre el mercado paralelo, donde muchas personas recurren para acceder a dólares ante las dificultades para obtenerlos mediante los canales oficiales.

Se mantiene la brecha con el tipo de cambio oficial

Mientras el mercado paralelo refleja valores superiores, el Banco Central de Bolivia (BCB) mantiene una cotización referencial de Bs 11,80 por dólar, una cifra menor a la registrada en las operaciones informales.

Esta diferencia evidencia que la brecha cambiaria continúa siendo uno de los principales puntos de preocupación para sectores productivos y ciudadanos que requieren moneda estadounidense para sus actividades.

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