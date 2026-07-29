Gobierno anuncia llegada de 37.500 toneladas de trigo y harina para garantizar el pan

El Gobierno informó que, mediante el trabajo coordinado entre Insumos Bolivia y la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), se garantiza la llegada de 7.500 toneladas de harina de alta calidad y 30.000 toneladas de trigo destinadas al sector panificador del país.

El Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua señaló que estas importaciones permitirán fortalecer el abastecimiento de materia prima para la elaboración de pan y complementar la producción nacional.

“A través del trabajo coordinado entre Insumos Bolivia y Emapa, aseguramos la llegada de 7.500 toneladas de harina de alta calidad y 30.000 toneladas de trigo para abastecer al sector panificador”, informó la cartera de Estado.

Reactivan planta de molienda de Viacha

Como parte de estas acciones, el Gobierno informó que Insumos Bolivia y Emapa reactivaron a plena capacidad la planta de molienda de Viacha, con el objetivo de procesar el trigo importado y nacional para convertirlo en harina destinada al mercado interno.

Según el Ministerio, esta medida permitirá reforzar la oferta de harina para los panificadores y contribuir a reducir presiones sobre los costos de producción.

Buscan garantizar seguridad alimentaria

El Ejecutivo afirmó que la llegada de estos volúmenes forma parte de una estrategia para garantizar la seguridad alimentaria y evitar posibles problemas de abastecimiento de uno de los productos esenciales de la canasta familiar.

“Garantizamos la seguridad alimentaria y cuidamos el bolsillo de las familias bolivianas con acciones concretas”, señaló el Ministerio.

Emapa, empresa estatal encargada del acopio, almacenamiento y distribución de granos estratégicos, continuará con el abastecimiento de trigo para la producción de harina, principal insumo para la elaboración del pan de batalla.

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