La Paz: Panificadores alertan posible incremento del pan tras la subida del precio de la harina

Los panificadores se declararon en emergencia tras el anuncio del incremento en el precio de la harina, situación que atribuyen al alza sostenida del dólar desde la implementación del tipo de cambio flexible. Aunque por el momento el pan de batalla se mantiene en Bs 0,80 por unidad, el sector advierte que el costo podría modificarse si continúan aumentando los insumos.

En la calle, Zoylo Flores, principal centro de comercialización de pan en La Paz, las comerciantes confirmaron que el precio no ha variado, aunque señalaron que los productores ya les comunicaron el incremento del costo de la harina.

"Dicen que ha subido la harina y que también puede que suba el pancito. Ya están hablando los panaderos", comentó una vendedora.

Ante este escenario, el Ministerio de Desarrollo Productivo anunció la importación de 33.000 toneladas de trigo y 7.500 toneladas de harina con el objetivo de garantizar el abastecimiento y mitigar el impacto del incremento en los costos de producción.

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