Carretera Santa Bárbara-Caranavi: más de 60 mil habitantes se beneficiarán con el proyecto

La reconstrucción y rehabilitación de la carretera Santa Bárbara – Caranavi, en el departamento de La Paz, beneficiará a 60.379 habitantes de forma directa porque integrará al norte paceño y mejorará la conexión de esa región con Beni y Pando. El Gobierno Nacional impulsa el proyecto bajo el liderazgo del presidente Rodrigo Paz.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora informó que el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) aprobó una inversión de 95 millones de dólares, financiando en un 100%. Intervendrán 38 kilómetros de vía.

Evaluaciones para garantizar vías seguras

Actualmente existen sectores con taludes inestables, deslizamientos, caída de rocas, sistemas de drenaje afectados y tramos que requieren la conclusión de obras para garantizar una circulación segura y permanente. Por lo que, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) realizó las evaluaciones técnicas y las negociaciones con la CAF y el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (Vipfe).

El ministro Zamora remarcó que el objetivo principal del proyecto es brindar una carretera transitable con el confort requerido y permanente integración de las regiones de gran potencial productivo, industrial y turístico.

Mejora de carreteras

La construcción de la carretera Santa Bárbara – Caranavi tiene 43 meses de plazo para su ejecución y forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno Nacional para fortalecer la integración regional, dinamizar la producción, reducir los tiempos de viaje y contribuir al desarrollo económico y social de los Yungas y del norte del departamento de La Paz. Las obras incorporarán medidas de mitigación ambiental y social.

Fuente: MOPSV.

Mira la programación en Red Uno Play